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Golpe em hospital

Golpistas ligam para filho de paciente pedindo R$ 2 mil em Vila Velha

As ligações começaram na última segunda-feira (10), após uma cirurgia para retirada de pedra nos rins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 15:46

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 15:46

Ligações começaram após aposentada de 60 anos passar por uma cirurgia para retirada dos cálculos renais Crédito: Pixabay
Criminosos tentaram aplicar um golpe contra uma paciente de um hospital particular de Vila Velha na última segunda-feira (10). Os golpistas ligaram para o filho dela pedindo remédios que custavam R$ 2 mil, afirmando que a mãe estava passando por um momento delicado - mesmo com ele já tendo conversado com a equipe médica e sabendo da situação.
A aposentada de 60 anos passou por uma cirurgia para retirada dos cálculos renais. Logo após a saída do leito, o filho ela, um mergulhador de 35 anos, recebeu uma ligação. A pessoa se passou por médico e falou que a cirurgia tinha sido delicada - sendo que eu já havia conversado com os médicos - falando que ela precisaria de remédios. Já era por volta de 22 horas, explicou.
> Alerta em hospitais e operadora para evitar golpes
Ao final da ligação, os golpistas aceitaram o pagamento de apenas R$ 1,5 mil. Falaram que ela precisava de três tipos de remédios, com 10 caixas cada. Em dois tipos disseram que eu conseguia de graça, mas no terceiro eu precisava pagar esse valor, detalhou.
Os golpistas indicaram em quais contas bancárias seria possível fazer o depósito e disponibilizaram os dados de dois bancos. Pediram para depositar na conta de uma médica e citaram o nome dela. Falaram que não seria possível entregar pessoalmente. Não fizemos o depósito. Ligação restrita já dá pra desconfiar. E minha mãe não está em estado grave, pontuou.
> Delegada lista os golpes campeões de denúncias no Estado
O mergulhador acredita que os dados da mãe tenham vazado por meio de algum funcionário do hospital que tem acesso ao sistema. Os golpistas souberam identificar a aposentada, o horário dos procedimentos cirúrgicos, os dados pessoais e sabiam até em qual quarto que ela estava. Mesmo depois da alta, um dia depois, os criminosos continuaram ligando.
Estou dando corda, tentando pegar o máximo de informações. Consegui o nome de duas pessoas e duas contas bancárias. Uma das contas é do Mato Grosso do Sul. O que não consegui ainda foi o CPF, porque não passam - dizendo que não é necessário para fazer o depósito, acrescentou.
O mergulhador também disse que, para manter contato com os criminosos, afirma que está viajando e pergunta como está o estado de saúde da mãe - mesmo ela já estando em casa. A última ligação aconteceu na quarta-feira (12). Disseram ontem (quarta) que ela estava em estado delicado. Eles não desconfiaram, completou.
DENÚNCIA NA POLÍCIA CIVIL
O mergulhador já procurou a Polícia Civil. No entanto, como ainda aguarda para conversar com a direção do hospital, não conseguiu registrar um boletim de ocorrência. Após o procedimento, ele também vai pedir, por meio da Justiça, que as operadoras identifiquem os celulares de quem ligou.
Após fazer o boletim, o mergulhador pretende entrar com uma ação contra o hospital por vazamento de dados. Ele aguarda um posicionamento da unidade. Fiz um contato com o SAC do hospital, mas ainda não tive respostas, declarou.
O QUE DIZ O HOSPITAL EVANGÉLICO 
O Hospital Evangélico de Vila Velha, a exemplo de outros hospitais do Estado, tem sido vítima sistematicamente de golpes assim. Tanto que atua incisivamente na prevenção, informando a pacientes e acompanhantes sobre essas tentativas de golpes. Ainda temos cartazes afixados nas principais alas da instituição alertando sobre essa ação.
Nosso sistema é bem protegido e não há como fornecer os dados assim pra qualquer pessoa. Mas todas as reclamações são verificadas e analisadas para saber se podemos ainda tomar alguma atitude que impossibilite o golpe.
Mas, acreditamos que a melhor arma contra esse golpe é a informação. Onde deixamos claro que não solicitamos quaisquer recursos por telefone de nossos clientes, sejam eles SUS, particular ou convênio.
GOLPE DO FALSO EXAME
Em um golpe parecido, o criminoso se passa por médico do hospital e telefona para familiares do paciente, geralmente de UTI, pedindo autorização e pagamento para realizar exames urgentes, sob risco do paciente não resistir. A desculpa é que o plano de saúde e o SUS não cobrem. A orientação da Polícia Civil nesses casos é manter a calma e buscar informação ligando para o hospital. O SUS não cobra por exames.

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