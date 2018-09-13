Golpistas ligam para filho de paciente pedindo R$ 2 mil em Vila Velha

Ligações começaram após aposentada de 60 anos passar por uma cirurgia para retirada dos cálculos renais Crédito: Pixabay

Criminosos tentaram aplicar um golpe contra uma paciente de um hospital particular de Vila Velha na última segunda-feira (10). Os golpistas ligaram para o filho dela pedindo remédios que custavam R$ 2 mil, afirmando que a mãe estava passando por um momento delicado - mesmo com ele já tendo conversado com a equipe médica e sabendo da situação.

A aposentada de 60 anos passou por uma cirurgia para retirada dos cálculos renais. Logo após a saída do leito, o filho ela, um mergulhador de 35 anos, recebeu uma ligação. A pessoa se passou por médico e falou que a cirurgia tinha sido delicada - sendo que eu já havia conversado com os médicos - falando que ela precisaria de remédios. Já era por volta de 22 horas, explicou.

Ao final da ligação, os golpistas aceitaram o pagamento de apenas R$ 1,5 mil. Falaram que ela precisava de três tipos de remédios, com 10 caixas cada. Em dois tipos disseram que eu conseguia de graça, mas no terceiro eu precisava pagar esse valor, detalhou.

Os golpistas indicaram em quais contas bancárias seria possível fazer o depósito e disponibilizaram os dados de dois bancos. Pediram para depositar na conta de uma médica e citaram o nome dela. Falaram que não seria possível entregar pessoalmente. Não fizemos o depósito. Ligação restrita já dá pra desconfiar. E minha mãe não está em estado grave, pontuou.

O mergulhador acredita que os dados da mãe tenham vazado por meio de algum funcionário do hospital que tem acesso ao sistema. Os golpistas souberam identificar a aposentada, o horário dos procedimentos cirúrgicos, os dados pessoais e sabiam até em qual quarto que ela estava. Mesmo depois da alta, um dia depois, os criminosos continuaram ligando.

Estou dando corda, tentando pegar o máximo de informações. Consegui o nome de duas pessoas e duas contas bancárias. Uma das contas é do Mato Grosso do Sul. O que não consegui ainda foi o CPF, porque não passam - dizendo que não é necessário para fazer o depósito, acrescentou.

O mergulhador também disse que, para manter contato com os criminosos, afirma que está viajando e pergunta como está o estado de saúde da mãe - mesmo ela já estando em casa. A última ligação aconteceu na quarta-feira (12). Disseram ontem (quarta) que ela estava em estado delicado. Eles não desconfiaram, completou.

DENÚNCIA NA POLÍCIA CIVIL

O mergulhador já procurou a Polícia Civil. No entanto, como ainda aguarda para conversar com a direção do hospital, não conseguiu registrar um boletim de ocorrência. Após o procedimento, ele também vai pedir, por meio da Justiça, que as operadoras identifiquem os celulares de quem ligou.

Após fazer o boletim, o mergulhador pretende entrar com uma ação contra o hospital por vazamento de dados. Ele aguarda um posicionamento da unidade. Fiz um contato com o SAC do hospital, mas ainda não tive respostas, declarou.

O QUE DIZ O HOSPITAL EVANGÉLICO

O Hospital Evangélico de Vila Velha, a exemplo de outros hospitais do Estado, tem sido vítima sistematicamente de golpes assim. Tanto que atua incisivamente na prevenção, informando a pacientes e acompanhantes sobre essas tentativas de golpes. Ainda temos cartazes afixados nas principais alas da instituição alertando sobre essa ação.

Nosso sistema é bem protegido e não há como fornecer os dados assim pra qualquer pessoa. Mas todas as reclamações são verificadas e analisadas para saber se podemos ainda tomar alguma atitude que impossibilite o golpe.

Mas, acreditamos que a melhor arma contra esse golpe é a informação. Onde deixamos claro que não solicitamos quaisquer recursos por telefone de nossos clientes, sejam eles SUS, particular ou convênio.

GOLPE DO FALSO EXAME