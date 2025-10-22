Atenção

Golpistas enviam SMS com notificação de suspensão da CNH; entenda

Golpe simula alerta do GOV.BR e até boleto é emitido em site falso; Governo Federal já emitiu comunicado dizendo que não envia links à população

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 20:38

Um suposto alerta de irregularidades na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tem deixado motoristas e até mesmo quem não dirige com um "pé atrás". Em um vídeo que vem circulando nas redes sociais, um homem mostra que a esposa, que nem habilitação tem, recebeu mensagem dos golpistas.

O SMS, que diz ser do portal GOV.BR, do governo federal, afirma que a pessoa tem uma nova mensagem sobre a CNH, e que precisa clicar em um link para conferir mais detalhes.

Ao clicar no link, é exibido um site que simula um dos canais oficiais do governo, exigindo que seja informado o Cadastro de Pessoa Física (CPF). A partir daí, é informado que para, que a habilitação não seja suspensa, é preciso pagar uma taxa – cujo boleto é gerado ali mesmo, na hora – para regularizar a situação.

Tudo isso não passa de um golpe, conforme destaca o próprio governo federal, por meio de uma nota da Secretaria de Comunicação Social, que frisa, entre outros pontos, que não envia links à população e que toda comunicação de atualização de processos é realizada no site da plataforma ou no aplicativo GOV.BR.

“Vale lembrar que a extensão '.br' caracteriza os sites brasileiros na internet. O Governo Federal não hospeda sites e sistemas usando extensões estrangeiras. Se você receber algum link mencionando uma política pública ou ação do governo que a página inicial não termine em '.br', você pode estar diante de uma ameaça virtual. Então, não clique”, alerta o governo.

A pena para quem comete fraudes eletrônicas é de 4 a 8 anos de reclusão, e multa a depender da situação, sendo que a pena pode ser aumentada em um terço se é o crime é cometido contra idoso ou vulnerável.

