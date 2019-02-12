Golpista que fez dezenas de vítimas no ES está foragido

Itapemirim, Litoral Sul do Estado, e está foragido há 10 dias. Polícia Civil continua na busca pelo homem que aplicou dezenas de golpes a pessoas do Sul do Estado, passando cheques roubados às vítimas, na comercialização de produtos, automóveis e imóveis. Fernando Alves da Silva morava em, Litoral Sul do Estado, e está foragido há 10 dias.

Os casos ganharam repercussão nesta segunda-feira (12) quando quatro vítimas deram queixa do estelionatário na delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Carros, moto e até uma lancha, que estavam sendo vendidas pela internet, foram negociados com o golpista e pagos com documentação falsa. . Carros, moto e até uma lancha, que estavam sendo vendidas pela internet, foram negociados com o golpista e pagos com documentação falsa.

O titular da Delegacia Regional de Itapemirim, Djalma Pereira, revela que Fernando Alves da Silva possui sete inquéritos, somente de vítimas do balneário. “Há inquérito contra ele aqui, na Serra, em Piúma, em Presidente Kennedy. Pedimos a Justiça pela prisão dele há 10 dias e não o localizamos até então”, conta o delegado.

Apesar de serem pouco usados no comércio, o delegado comenta que os cheques do golpista eram, às vezes, clonados de contas ativas dificultando a verificação das vítimas. “A suspeita é de que ele tenha adquirido um talonário de cheques de um banco de Presidente Kennedy que iria ser descartado. Esses documentos foram furtados da agência, que denunciou o caso à polícia”, revela o delegado.

As vítimas querem agora recuperar o que perderam e esperam que o golpista pague pelos crimes. Até um grupo com dezenas de pessoas foi criado nas redes sociais para divulgação dos casos.

A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos.