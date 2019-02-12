Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Golpe

Golpista que fez dezenas de vítimas no ES está foragido

Carros, moto, produtos e até uma lancha, que estavam sendo vendidas pela internet, foram negociados com o golpista e pagos com cheques falsos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 fev 2019 às 19:10

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 19:10

A Polícia Civil continua na busca pelo homem que aplicou dezenas de golpes a pessoas do Sul do Estado, passando cheques roubados às vítimas, na comercialização de produtos, automóveis e imóveis. Fernando Alves da Silva morava em Itapemirim, Litoral Sul do Estado, e está foragido há 10 dias.
Os casos ganharam repercussão nesta segunda-feira (12) quando quatro vítimas deram queixa do estelionatário na delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Carros, moto e até uma lancha, que estavam sendo vendidas pela internet, foram negociados com o golpista e pagos com documentação falsa.
O titular da Delegacia Regional de Itapemirim, Djalma Pereira, revela que Fernando Alves da Silva possui sete inquéritos, somente de vítimas do balneário. “Há inquérito contra ele aqui, na Serra, em Piúma, em Presidente Kennedy. Pedimos a Justiça pela prisão dele há 10 dias e não o localizamos até então”, conta o delegado.
Apesar de serem pouco usados no comércio, o delegado comenta que os cheques do golpista eram, às vezes, clonados de contas ativas dificultando a verificação das vítimas. “A suspeita é de que ele tenha adquirido um talonário de cheques de um banco de Presidente Kennedy que iria ser descartado. Esses documentos foram furtados da agência, que denunciou o caso à polícia”, revela o delegado.
As vítimas querem agora recuperar o que perderam e esperam que o golpista pague pelos crimes. Até um grupo com dezenas de pessoas foi criado nas redes sociais para divulgação dos casos.
A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim cachoeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados