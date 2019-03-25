Golpista que dizia dar entrada no seguro DPVAT para vítimas é preso

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (25) acusado de estelionato em, no Sul do. Segundo a, Rodrigo Rizzo Terra é acusado de agenciar o recebimento de seguro DPVAT a moradores do distrito de São José das Torres. Ele também é investigado por agenciamento de empregos.

O mandado de prisão foi cumprido durante a manhã. O caso aconteceu em 2015. “O motivo da prisão é por conta de uma sentença condenatória pelo crime de estelionato ocorrido em São José das Torres, por agenciar o recebimento de Seguro DPVAT. Ele recebia um adiantamento em dinheiro e não dava entrada no seguro”, explicou o delegado de Mimoso, Rômulo Carvalho.

O delegado conta, ainda, que o acusado responde a inquérito na Justiça por outro estelionato, por se passar por agenciador de empregos. Ele foi encaminhado para a Penitenciaria Regional de Cachoeiro de Itapemirim e após isso, seguirá para a prisão de Xuri, uma vez que o regime de pena será semiaberto.