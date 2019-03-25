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Sul do ES

Golpista que dizia dar entrada no seguro DPVAT para vítimas é preso

Ele recebia um adiantamento em dinheiro e não dava entrada no seguro das vítimas, explicou o delegado de Mimoso do Sul

Publicado em 25 de Março de 2019 às 20:20

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mar 2019 às 20:20
Delegacia de Mimoso do Sul Crédito: Portal Mimoso In Foco
Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (25) acusado de estelionato em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Rodrigo Rizzo Terra é acusado de agenciar o recebimento de seguro DPVAT a moradores do distrito de São José das Torres. Ele também é investigado por agenciamento de empregos.
O mandado de prisão foi cumprido durante a manhã. O caso aconteceu em 2015. “O motivo da prisão é por conta de uma sentença condenatória pelo crime de estelionato ocorrido em São José das Torres, por agenciar o recebimento de Seguro DPVAT. Ele recebia um adiantamento em dinheiro e não dava entrada no seguro”, explicou o delegado de Mimoso, Rômulo Carvalho.
O delegado conta, ainda, que o acusado responde a inquérito na Justiça por outro estelionato, por se passar por agenciador de empregos. Ele foi encaminhado para a Penitenciaria Regional de Cachoeiro de Itapemirim e após isso, seguirá para a prisão de Xuri, uma vez que o regime de pena será semiaberto.

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