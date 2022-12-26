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Prejuízo

Golpe do Pix e falso sequestro mobilizam polícia em Jardim Camburi

Dentista fez transferência de R$ 500 para libertar funcionária que estaria sob o poderio dos criminosos, mas o sequestro era falso

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 13:34

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 dez 2022 às 13:34
Pix é um novo meio de pagamento eletrônico do Brasil lançado oficialmente pelo Banco Central no dia 5 de outubro de 2020, com início de funcionamento integral em 16 de novembro de 2020
Pix é um meio de pagamento eletrônico lançado pelo Banco Central no dia 5 de outubro de 2020 Crédito: Tiago Caldas /Fotoarena/Folhapress
Uma dentista de 25 anos que atua em um edifício comercial de Jardim Camburi caiu em um golpe do Pix, envolvendo falso sequestro, na manhã desta segunda-feira (26). Os criminosos conseguiram enganar a profissional dizendo que uma das funcionárias da clínica havia sido sequestrada e a vítima transferiu R$ 500 para os bandidos. A ação mobilizou quatro viaturas da Polícia Militar para o local.
Os criminosos ligaram para a clínica, que funciona em duas salas no edifício. Por telefone, eles informaram haverem sequestrado uma funcionária em uma das salas e exigiram uma transferência por Pix para poder libertá-la.
O capitão Vitor, da Polícia Militar, explicou que a dentista que atendeu a ligação realizou uma transferência de R$ 500, acreditando que a outra profissional estava sequestrada pelos criminosos na outra sala. “Depois que eles fizeram o Pix, acionaram a Polícia Militar e fomos ao local. A clínica tem mais de uma sala comercial. Ligaram para uma sala falando que fulana estava sequestrada”, explicou.
Ao chegarem na clínica, a Polícia Militar constatou que não havia sequestro. A funcionária estava na outra sala, mas não havia sido sequestrada.
Procurada a respeito de investigações sobre o golpe, a Polícia Civil enviou nota, orientando que a vítima registre a ocorrência junto à corporação para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações.
“A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, afirmou.

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