Golpe do Pix e falso sequestro mobilizam polícia em Jardim Camburi

Uma dentista de 25 anos que atua em um edifício comercial de Jardim Camburi caiu em um golpe do Pix, envolvendo falso sequestro, na manhã desta segunda-feira (26). Os criminosos conseguiram enganar a profissional dizendo que uma das funcionárias da clínica havia sido sequestrada e a vítima transferiu R$ 500 para os bandidos. A ação mobilizou quatro viaturas da Polícia Militar para o local.
Os criminosos ligaram para a clínica, que funciona em duas salas no edifício. Por telefone, eles informaram haverem sequestrado uma funcionária em uma das salas e exigiram uma transferência por Pix para poder libertá-la.
O capitão Vitor, da Polícia Militar, explicou que a dentista que atendeu a ligação realizou uma transferência de R$ 500, acreditando que a outra profissional estava sequestrada pelos criminosos na outra sala. “Depois que eles fizeram o Pix, acionaram a Polícia Militar e fomos ao local. A clínica tem mais de uma sala comercial. Ligaram para uma sala falando que fulana estava sequestrada”, explicou.
Ao chegarem na clínica, a Polícia Militar constatou que não havia sequestro. A funcionária estava na outra sala, mas não havia sido sequestrada.
Procurada a respeito de investigações sobre o golpe, a Polícia Civil enviou nota, orientando que a vítima registre a ocorrência junto à corporação para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações.
“A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, afirmou.