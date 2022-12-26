Golpe do Pix e falso sequestro mobilizam polícia em Jardim Camburi

Pix é um meio de pagamento eletrônico lançado pelo Banco Central no dia 5 de outubro de 2020 Crédito: Tiago Caldas /Fotoarena/Folhapress

Uma dentista de 25 anos que atua em um edifício comercial de Jardim Camburi caiu em um golpe do Pix, envolvendo falso sequestro, na manhã desta segunda-feira (26). Os criminosos conseguiram enganar a profissional dizendo que uma das funcionárias da clínica havia sido sequestrada e a vítima transferiu R$ 500 para os bandidos. A ação mobilizou quatro viaturas da Polícia Militar para o local.

Os criminosos ligaram para a clínica, que funciona em duas salas no edifício. Por telefone, eles informaram haverem sequestrado uma funcionária em uma das salas e exigiram uma transferência por Pix para poder libertá-la.

O capitão Vitor, da Polícia Militar, explicou que a dentista que atendeu a ligação realizou uma transferência de R$ 500, acreditando que a outra profissional estava sequestrada pelos criminosos na outra sala. “Depois que eles fizeram o Pix, acionaram a Polícia Militar e fomos ao local. A clínica tem mais de uma sala comercial. Ligaram para uma sala falando que fulana estava sequestrada”, explicou.

Ao chegarem na clínica, a Polícia Militar constatou que não havia sequestro. A funcionária estava na outra sala, mas não havia sido sequestrada.

Procurada a respeito de investigações sobre o golpe, a Polícia Civil enviou nota, orientando que a vítima registre a ocorrência junto à corporação para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações.