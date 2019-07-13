Gerente do tráfico de drogas em Santa Martha é preso em Vitória

Segundo a tenente da Polícia Militar, Karina Bortoluzzi, a polícia ficou sabendo do caso por meio de denúncia anônima. Uma equipe ficou esperando o homem, próximo à. Após ser identificado pela polícia, iniciou-se uma perseguição. "Assim que ele viu uma movimentação de viatura, ele tentou se evadir. Tentou várias rotas de fuga, mas em todo o momento tinha uma viatura com ele", contou a tenente.