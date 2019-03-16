Genro furta a casa da sogra em Conceição da Barra

Um homem, que não teve a idade informada, é acusado de roubar dinheiro e pertences na casa da sogra no bairro São Jorge, em Conceição da Barra, região Norte do Estado, na tarde de sexta-feira (16). Ele teria furtado R$ 1.700 e comprado alguns itens domésticos. Quando a sogra pediu o dinheiro de volta, o suspeito pegou objetos do local e fugiu.
De acordo com a Polícia Militar, o acusado mantinha um relacionamento com a filha da vítima há cerca de um mês. Ele teria pegado o dinheiro da sogra e, sem consentimento dela, comprou itens como sofá e televisão. Quando ela pediu o dinheiro de volta, o homem foi embora da casa, mas levou a TV comprada e também uma botija de gás. Em seguida, ele fugiu.
Os militares realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Procurada, a Polícia Civil não soube informar se o acusado foi localizado, pois durante os finais de semana os cartórios das delegacias ficam fechados e a assessoria só tem acesso a ocorrências do plantão vigente.