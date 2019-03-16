Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Casos de família

Genro furta a casa da sogra em Conceição da Barra

Suspeito teria furtado R$ 1.700 da vítima e comprado itens domésticos sem consentimento da vítima. Quando ela pediu o dinheiro de volta, o acusado fugiu e levou uma televisão e uma botija de gás da casa da mulher

Publicado em 16 de Março de 2019 às 15:45

16 mar 2019 às 15:45
Caso será investigado pela Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação
Um homem, que não teve a idade informada, é acusado de roubar dinheiro e pertences na casa da sogra no bairro São Jorge, em Conceição da Barra, região Norte do Estado, na tarde de sexta-feira (16). Ele teria furtado R$ 1.700 e comprado alguns itens domésticos. Quando a sogra pediu o dinheiro de volta, o suspeito pegou objetos do local e fugiu.
De acordo com a Polícia Militar, o acusado mantinha um relacionamento com a filha da vítima há cerca de um mês. Ele teria pegado o dinheiro da sogra e, sem consentimento dela, comprou itens como sofá e televisão. Quando ela pediu o dinheiro de volta, o homem foi embora da casa, mas levou a TV comprada e também uma botija de gás. Em seguida, ele fugiu.
Os militares realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Procurada, a Polícia Civil não soube informar se o acusado foi localizado, pois durante os finais de semana os cartórios das delegacias ficam fechados e a assessoria só tem acesso a ocorrências do plantão vigente.

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados