Garoto é baleado após homem atirar em namorado da ex em Vila Velha

Criança foi baleada durante troca de tiros entre homem e agente da Guarda no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha Crédito: Archimedes Patrício

Um garoto de 10 anos foi baleado com quatro tiros enquanto brincava na rua no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (15). O fato ocorreu em meio a uma troca de tiros entre um guarda municipal e um homem por volta de 20h. A criança foi socorrida por moradores para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. O crime teria sido motivado por ciúmes.

Segundo informações da Guarda Municipal, o agente estava dentro de seu carro quando um homem, que estava em um veículo preto, o viu, desceu do automóvel e começou a atirar contra o guarda, que revidou. Durante a troca de tiros, um menino de 10 anos que estava brincando atrás do carro do agente foi atingido por quatro disparos.

Criança foi baleada durante troca de tiros entre homem e agente da Guarda no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha Crédito: Archimedes Patrício

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que o guarda estava com uniforme de trabalho quando o fato ocorreu e três tiros atingiram o colete que ele usava.

Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal de Vila Velha informou, por nota, que devido ao impacto dos disparos, o agente se feriu e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra. Segundo a corporação, o crime será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

O carro do agente também ficou com marcas de tiros no vidro da frente e no capô. Já o homem que atirou contra ele foi baleado na perna, fugiu para uma casa na região e depois foi socorrido e levado sob escolta para um hospital. A arma utilizada pelo suspeito foi apreendida.

A Guarda Municipal disse que o crime foi motivado por ciúmes, pelo fato de o agente estar namorando com a ex-namorada do suspeito, que não aceitou o fim do relacionamento com a mulher.

Troca de tiros entre homem e agente da Guarda em Vila Velha Crédito: Archimedes Patrício