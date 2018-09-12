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Em Nova Venécia

Garoto de 13 anos furta bicicleta de R$ 29 mil e troca por maconha no ES

Em troca do objeto furtado, o menor recebeu 15 buchas da droga. Segundo a polícia, o suspeito tem aterrorizado a população cometendo furtos em residências
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 15:46

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 15:46

Bicicleta avaliada em R$ 29 mil foi furtada por menor de idade e trocada por 15 buchas de maconha Crédito: Divulgação
Um menino de apenas 13 anos furtou uma bicicleta avaliada em R$ 29 mil em uma residência no bairro Ascensão, em Nova Venécia, região Noroeste do Estado, e trocou por 15 buchas de maconha com um receptador. A bicicleta foi recuperada na manhã desta terça-feira (11), no bairro Monte Castelo, por policiais militares do Segundo Batalhão.
Segundo o capitão Vantuil Felipe, policiais realizaram levantamentos após o crime e descobriram que o acusado seria o menor de idade, que já tem diversas passagens por outros furtos. A bicicleta foi furtada na segunda-feira (10) e, de acordo com a vítima, o suspeito entrou pela báscula do banheiro para levar o objeto, que estava dentro da casa. O capitão ainda destacou que o menino tem aterrorizado a população com furtos em residências.
Quando foi localizado pelos militares, o menor contou que trocou a bicicleta por 15 buchas de maconha com um receptador que mora no bairro Bethânia, onde a  bicicleta foi encontrada. O menino foi apreendido e o receptador foi preso. Os policiais encaminharam os dois suspeitos para a Delegacia de Polícia de Nova Venécia.

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