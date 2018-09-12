Garoto de 13 anos furta bicicleta de R$ 29 mil e troca por maconha no ES

Segundo o capitão Vantuil Felipe, policiais realizaram levantamentos após o crime e descobriram que o acusado seria o menor de idade, que já tem diversas passagens por outros furtos. A bicicleta foi furtada na segunda-feira (10) e, de acordo com a vítima, o suspeito entrou pela báscula do banheiro para levar o objeto, que estava dentro da casa. O capitão ainda destacou que o menino tem aterrorizado a população com furtos em residências.