Garoto de 13 anos furta bicicleta de R$ 29 mil e troca por maconha no ES

Um menino de apenas 13 anos furtou uma bicicleta avaliada em R$ 29 mil em uma residência no bairro Ascensão, em Nova Venécia, região Noroeste do Estado, e trocou por 15 buchas de maconha com um receptador. A bicicleta foi recuperada na manhã desta terça-feira (11), no bairro Monte Castelo, por policiais militares do Segundo Batalhão.
Segundo o capitão Vantuil Felipe, policiais realizaram levantamentos após o crime e descobriram que o acusado seria o menor de idade, que já tem diversas passagens por outros furtos. A bicicleta foi furtada na segunda-feira (10) e, de acordo com a vítima, o suspeito entrou pela báscula do banheiro para levar o objeto, que estava dentro da casa. O capitão ainda destacou que o menino tem aterrorizado a população com furtos em residências.
Quando foi localizado pelos militares, o menor contou que trocou a bicicleta por 15 buchas de maconha com um receptador que mora no bairro Bethânia, onde a bicicleta foi encontrada. O menino foi apreendido e o receptador foi preso. Os policiais encaminharam os dois suspeitos para a Delegacia de Polícia de Nova Venécia.