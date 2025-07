Praia da Costa

Garotas de programa são agredidas por clientes dentro de apartamento em Vila Velha

Suspeitos enforcaram a vítima com uma toalha, agrediram a amiga dela e fugiram levando dinheiro e celulares após efetuarem disparos

Segundo a vítima, um dos suspeitos a enforcou com uma toalha torcida, enquanto outro pegou uma arma escondida no cesto do banheiro. “Com a toalha torcida, ele me enforcou. Eu entrei em luta com ele. O outro pegou a arma, bateu na minha cabeça e começou a dizer: ‘me dá tudo, telefone, dinheiro, ou vou te matar’. Consegui tirar a toalha do pescoço e pedir ajuda”, relatou.>