Garota de programa do ES foge após ser mantida em cárcere por cliente em MG

Uma garota de programa de 45 anos foi mantida em cárcere privado por seis dias no distrito de Baguari, em Governador Valadares, Minas Gerais , após ser sequestrada por um cliente. Ela foi resgatada por policiais militares na noite da última terça-feira (19), e o homem – que não teve nome e idade divulgados – foi preso em flagrante.

Aos militares, a mulher contou que é natural da cidade de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, e que não tem nenhum familiar em Governador Valadares. O nome dela não foi divulgado pela Polícia Militar de MG.

Conforme divulgado pela reportagem do g1 Vales de Minas Gerais, a mulher contou aos policiais que fez um programa com o homem e, no dia seguinte, ele a convidou para passar uma temporada na casa dele. O homem pagaria um valor de R$ 1,6 mil. A mulher aceitou a proposta.

No entanto, chegando à casa dele, a mulher disse que foi obrigada a manter relações sexuais com o homem, além de ter sofrido ameaças.

Segundo o g1 Vales de Minas Gerais, ela ainda detalhou aos militares que pegou os seus pertences e tentou ir embora do local, mas foi impedida pelo homem, que usou um canivete e a obrigou a voltar para dentro da casa, tirar a roupa e manter relação sexual com ele novamente.

A mulher também contou aos agentes que o homem roubou dela uma quantia de R$ 1 mil, com a justificativa de que "mulher dele não precisa de dinheiro".

De acordo com a reportagem do g1 Vales de Minas Gerais, a mulher conseguiu pedir socorro depois que o homem saiu da casa e esqueceu a porta da cozinha aberta. Foi então que ela saiu correndo pela rua, pedindo ajuda e ligou para a polícia.

Conforme o g1 Vales de Minas Gerais, a mulher ainda explicou aos policiais que não acionou antes a polícia devido às ameaças de morte que o homem vinha fazendo a ela. O homem foi localizado e negou a denúncia. Segundo a reportagem, ele tem diversas passagens pela polícia por ameaça, receptação ilegal e lesão corporal.