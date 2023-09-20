Menino de 14 anos ameaça conselheiro tutelar com faca em Atílio Vivácqua

Um adolescente de 14 anos foi detido em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, após ameaçar um conselheiro tutelar com uma faca. O caso foi registrado na tarde dessa terça-feira (19), no bairro Alto Niterói, e, de acordo com informações confirmadas pela Polícia Militar, o jovem ameaçou os funcionários após ser questionado sobre o furto de um celular.
De acordo com o conselheiro Jean Ramos, um dos funcionários que atendeu a ocorrência, o deslocamento até a casa do adolescente foi feito após receberem a informação de que ele teria furtado o celular de uma mulher no mesmo dia. O objetivo da visita era aconselhar a família, trabalho que já costumam fazer.
“É um adolescente que a gente já vem acompanhando e, mediante uma situação de um possível ato infracional, a gente aplica a orientação para que as medidas cabíveis sejam adotadas”, explica.
Segundo o conselheiro, porém, o jovem já estava alterado quando chegaram e, ao ser questionado sobre o furto, ameaçou o outro funcionário que atendia a ocorrência. Em seguida, o adolescente teria corrido para a cozinha para pegar a faca, indo em direção ao conselheiro, mas a mãe conseguiu contê-lo.
Nesse momento, a Polícia Militar foi acionada e o adolescente foi conduzido à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o jovem assinou um boletim de ocorrência circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de ameaça, e foi reintegrado à família, após familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado. O caso seguirá sob investigação