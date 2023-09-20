Menino de 14 anos ameaça conselheiro tutelar com faca em Atílio Vivácqua

Profissional foi à residência do adolescente para aconselhar família diante relatos de furtos
Sara Oliveira

20 set 2023 às 16:20

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 16:20

Um adolescente de 14 anos foi detido em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, após ameaçar um conselheiro tutelar com uma faca. O caso foi registrado na tarde dessa terça-feira (19), no bairro Alto Niterói, e, de acordo com informações confirmadas pela Polícia Militar, o jovem ameaçou os funcionários após ser questionado sobre o furto de um celular.
De acordo com o conselheiro Jean Ramos, um dos funcionários que atendeu a ocorrência, o deslocamento até a casa do adolescente foi feito após receberem a informação de que ele teria furtado o celular de uma mulher no mesmo dia. O objetivo da visita era aconselhar a família, trabalho que já costumam fazer.
“É um adolescente que a gente já vem acompanhando e, mediante uma situação de um possível ato infracional, a gente aplica a orientação para que as medidas cabíveis sejam adotadas”, explica.
Segundo o conselheiro, porém, o jovem já estava alterado quando chegaram e, ao ser questionado sobre o furto, ameaçou o outro funcionário que atendia a ocorrência. Em seguida, o adolescente teria corrido para a cozinha para pegar a faca, indo em direção ao conselheiro, mas a mãe conseguiu contê-lo.
Nesse momento, a Polícia Militar foi acionada e o adolescente foi conduzido à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o jovem assinou um boletim de ocorrência circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de ameaça, e foi reintegrado à família, após familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado. O caso seguirá sob investigação

