Garota de 12 anos é atropelada e morre em Carapina, na Serra

Acidente aconteceu na BR 101, em Carapina, na Serra Crédito: Rafael Lourenço / internauta

Uma estudante de 12 anos foi atropelada por um motociclista, de 21 anos, na noite deste domingo (07), em Carapina, na Serra . A menina teve uma parada cardíaca e acabou morrendo no local.

A garota estava com os pais e mais seis crianças. Eles voltavam de um almoço na casa de familiares no bairro Cascata, também na Serra. Os pais resolveram dividir as crianças em grupos para facilitar a travessia. A menina acabou soltando a mão de um deles e saiu correndo na tentativa de chegar a um ponto de ônibus.

O motociclista que atropelou a criança disse que estava a 50km/h e não conseguiu frear. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

O Samu e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados. Após receber os primeiros-socorros no chão, a menina foi levada para dentro da ambulância, onde continuou recebendo massagem cardíaca, sem sucesso.