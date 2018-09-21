Gari é baleado durante troca de tiros entre PM e traficantes em Vitória

Gari fica ferido após troca de tiros entre PMs e traficantes em ação de inteligência da polícia Crédito: Laís Magesky

Durante uma ação de inteligência da Polícia Militar no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (21), criminosos e PMs trocaram tiros e um gari de 28 anos, que ficou no meio do fogo cruzado, acabou baleado no tornozelo.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ação acontecia para levantamentos da PM com objetivo de se programar para operações posteriores. O gari aguarda exames de raio- X para saber se precisará fazer uma cirurgia, de acordo o secretário da Central de Serviços de Vitória, Marcos Aranda.

O gari foi socorrido e levado inicialmente ao Pronto Atendimento da Enseada do Suá. Depois foi transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória.

A PM afirma que o tiroteio aconteceu após cinco criminosos armados identificarem que a polícia estava no local e atirarem contra uma viatura. O gari passava atrás do veículo da PM no momento e acabou atingido. Ainda segundo a PM, na ação, dois criminosos foram detidos e encaminhados ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e duas armas foram apreendidas.

O Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) também participou do cerco no local.

AÇÃO ACONTECEU DEPOIS DE DENÚNCIA

Durante entrevista, o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Geovânio, afirmou que a ação no bairro Jesus de Nazareth aconteceu após uma denúncia de que haviam indivíduos armados na região. Com isso, um serviço reservado, ou seja, policiais à paisana, em um carro descaracterizado, foram ao local e encontraram cinco homens armados.

"Esses indivíduos, realmente armados, ao verificar que estão sendo observados, vêm para cima do carro do serviço reservado. Não sabemos se confundiram com inimigos que poderiam atacá-los ou se reconheceram como sendo força pública", descreve o tenente, que havia três policiais no carro que foi até o bairro.

No momento da troca de tiros, o o tenente-coronel afirmou que um deles estava com uma arma longa, modelo não identificado e que, quando dois dos cinco criminosos já estavam detidos, os outros três fugiram.

"Os policiais conseguiram prendê-los, mas um gari que estava atrás da nossa viatura também foi atingido. Ele foi socorrido imediatamente por um colega de trabalho, e foi atingido no pé. E os dois indivíduos foram presos com uma pistola ponto 40, uma pistola nove milímetros, R$ 957 em dinheiro, um radiocomunicador usado pelo tráfico, umas duas ou três buchas de maconha e um relógio", completa o comandante.

O tenente-coronel Geovânio explica que o tiro atingiu o gari no tornozelo e que ele não possui informações sobre o estado de saúde da vítima. "Esse disparo provavelmente não veio da PM, mas dos bandidos. Pela posição relatada pelos nossos policiais, que disseram que o gari estava atrás da viatura, a chance do disparo ter partido da arma dos policiais é baixíssima", concluiu, informando ainda que será realizada uma perícia em todas as armas envolvidas.

NÃO FOMOS AVISADOS, DISSE SECRETÁRIO

O gari trabalhava no momento da troca de tiros em uma ação de limpeza e manutenção do bairro Jesus de Nazareth por uma empresa terceirizada, na qual trabalha há quatro anos, contratada pela Prefeitura de Vitória.

De acordo com o secretário da Central de Serviços de Vitória, Marcos Aranda, que esteve no Hospital São Lucas, onde o gari está internado, cerca de 40 pessoas estavam trabalhando na manutenção das ruas. Ele declarou que a prefeitura não foi avisada sobre nenhum tipo de ação no local e que, se soubesse, teria tirado os trabalhadores de lá.

Se tivesse alguma operação para acontecer, teriam que ter avisado, porque a gente presta serviços em todos os bairros, não temos como prever quando vai acontecer alguma coisa. Se tivesse esse pré-conhecimento da polícia, poderiam ter avisado a gente, que não colocaríamos nossos servidores em risco lá em cima, declarou.

Segundo o secretário, o gari vai passar por exames durante a tarde para saber se será necessário uma cirurgia.

"A informação que nós temos é que ele foi atendido e passa por exames para ver se é necessário ou não um procedimento cirúrgico. Ele não corre nenhum risco, pelo que falaram. Eu conversei com a esposa dele e ela disse que ele só contou que estava trabalhando e teve a troca de tiros", afirma o secretário.

BALA ATRAVESSOU OSSO

A esposa do gari, de 25 anos, que preferiu não ser identificada, declarou que a bala atravessou o osso do marido. Ele está sentindo muita dor mesmo e está gemendo. E ainda estão vendo como vão ser os procedimentos médicos com os exames, declarou.

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