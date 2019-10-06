Home
Gangue invade TV Cultura, faz reféns e rouba caixas eletrônicos

O bando era formado por 12 criminosos que estavam fortemente armados. Funcionários foram feitos reféns por três horas

Assaltantes invadem TV Cultura, fazem reféns e roubam caixa eletrônico Crédito: Reprodução/ Polícia Civil

AGÊNCIA ESTADO - Assaltantes armados invadiram a sede da TV Cultura e roubaram caixas eletrônicos na manhã deste domingo (06). Segundo a Polícia Militar, funcionários foram feitos reféns por três horas. A emissora informou que o caso ocorreu por volta das 7 horas da manhã no prédio localizado no bairro da Água Branca, na zona oeste da capital.

Ainda de acordo com a TV Cultura, o grupo era formado por 12 criminosos que estavam fortemente armados e vestiam "camisetas da emissora e da empreiteira responsável pelas obras do museu sediado na Fundação Padre Anchieta".

Eles chegaram ao local em um carro particular e uma van dos Correios e renderam os seguranças. Na ação, os assaltantes arrombaram dois caixas eletrônicos do posto do Banco do Brasil. De acordo com a PM, o grupo não conseguiu arrombar um terceiro caixa e levou o equipamento na fuga.

O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceagesp) e, de acordo com a emissora, a polícia está fazendo perícias no local.

