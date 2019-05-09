'Gangue do Pitbull' é presa acusada de homicídios em Cariacica e Vila Velha

Presos foram encaminhados para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

Uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (09) em sete bairros de Vila Velha e Cariacica prendeu integrantes de uma quadrilha que se intitula a "Gangue do Pitbull". A ação, intitulada "Operação Território", foi coordenada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica. Participaram do cerco 130 policiais civis e militares, homens da Força Tática e cobertura aérea com uma equipe do Harpia.

Segundo as investigações da polícia, os integrantes da gangue são responsáveis por, pelo menos, 10 homicídios nas regiões de Rio Marinho, Jardim Botânico, Vista Linda, Nelson Ramos, Caçaroca, Primeiro de Maio e Cobi de Cima.

O líder da gangue, conhecido como Leonardo "Pateta", foi preso na madrugada desta quinta-feira na Bahia.

Foram cumpridos 27 mandados de busca e prisão. Cerca de 20 pessoas, entre elas sete mulheres, foram conduzidas para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.