Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação

'Gangue do Pitbull' é presa acusada de homicídios em Cariacica e Vila Velha

Entre os crimes cometidos pelos integrantes do bando está o assassinato de um homem que teve a cabeça arrancada. O crime aconteceu em abril deste ano e foi noticiado pelo Gazeta Online
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2019 às 13:50

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 13:50

Presos foram encaminhados para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
Uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (09) em sete bairros de Vila Velha e Cariacica prendeu integrantes de uma quadrilha que se intitula a "Gangue do Pitbull". A ação, intitulada "Operação Território", foi coordenada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica. Participaram do cerco 130 policiais civis e militares, homens da Força Tática e cobertura aérea com uma equipe do Harpia.
> Polícia fecha cerco contra traficantes que dominam o Complexo da Penha
Segundo as investigações da polícia, os integrantes da gangue são responsáveis por, pelo menos, 10 homicídios nas regiões de Rio Marinho, Jardim Botânico, Vista Linda, Nelson Ramos, Caçaroca, Primeiro de Maio e Cobi de Cima.
Entre os crimes está o assassinato de um homem que teve a cabeça arrancada. O crime aconteceu em abril deste ano e foi noticiado pelo Gazeta Online.
O líder da gangue, conhecido como Leonardo "Pateta", foi preso na madrugada desta quinta-feira na Bahia.
> Bandidos desafiam a polícia e zombam de salário de militares no ES
Foram cumpridos 27 mandados de busca e prisão. Cerca de 20 pessoas, entre elas sete mulheres, foram conduzidas para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.
ENTITY_quot_ENTITYGangue do PitbullENTITY_quot_ENTITY é presa acusada de homicídios em Cariacica e Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar
Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados