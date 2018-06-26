Fuzis e até dinamite são apreendidos em caminhão cegonha na BR 101

Mais de 280 munições, quatro fuzis, uma pistola ponto 40 e cinco explosivos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta terça-feira (26), no quilômetro 304 da BR 101, em Viana. Segundo a PRF, o material foi encontrado em um caminhão cegonha durante uma operação no local. O veículo chegava ao Espírito Santo trazendo a carga de São Paulo.
A equipe de policiais iniciou o trabalho de fiscalização e buscas no caminhão, encontrando o armamento. Coletes balísticos e carregadores de munições também foram achados, além de um carro Corolla, que era transportado pelo caminhão cegonha, e tem registro de roubo/furto.
O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia, onde agora passa por perícia. O caso foi registrado e a polícia irá investigar.