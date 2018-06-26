Viana

Fuzis e até dinamite são apreendidos em caminhão cegonha na BR 101

Material foi encontrado após fiscalização da Polícia Rodoviária Federal; caminhão também transportava um Corolla com restrição de furto e roubo

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 19:18

Redação de A Gazeta

Material foi apreendido durante operação da PRF Crédito: PRF
Mais de 280 munições, quatro fuzis, uma pistola ponto 40 e cinco explosivos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta terça-feira (26), no quilômetro 304 da BR 101, em Viana. Segundo a PRF, o material foi encontrado em um caminhão cegonha durante uma operação no local. O veículo chegava ao Espírito Santo trazendo a carga de São Paulo.
> Veja mais matérias de Polícia
A equipe de policiais iniciou o trabalho de fiscalização e buscas no caminhão, encontrando o armamento. Coletes balísticos e carregadores de munições também foram achados, além de um carro Corolla, que era transportado pelo caminhão cegonha, e tem registro de roubo/furto.
Munições foram apreendidas em Viana Crédito: PRF
O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia, onde agora passa por perícia. O caso foi registrado e a polícia irá investigar.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

