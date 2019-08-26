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Violência

Furtos constantes em distrito de Cachoeiro assustam comerciantes

Nesta madrugada, o alvo foi o posto de saúde municipal. Com medo, moradores promovem um abaixo-assinado que será levado à polícia

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 15:00
Após divulgar moto furtada, proprietário é alvo de golpe Crédito: Reprodução Polícia Militar
Relatos de comércios furtado durante a madrugada estão se tornando algo comum no pacato distrito de Soturno, em
Cachoeiro de Itapemirim
, no Sul do Estado. Na madrugada desta segunda-feira (26), o posto de saúde municipal também foi o alvo dos bandidos, segundo moradores. Com medo, os comerciantes promoveram um abaixo-assinado que será levado à
polícia
.
Uma das vítimas, que prefere não se identificar, conta que seu comércio foi invadido na última terça-feira (20). “Levaram furadeiras, máquinas, tarrafas, aparelhos de som e 50 quilos de carne. Não fui o único. Aqui, quase todo dia alguém relata um furto de comércio. Está demais”, revela o comerciante.
> Bandido escala prédio e furta salas comerciais em Cachoeiro
O comerciante relata que, além dele, três bares e uma loja de material de construção também foram alvo dos bandidos nos últimos dias. O mais recente imóvel invadido seria o posto de saúde do distrito. O compressor da unidade de saúde, usado para o serviço odontológico, foi levado.
O presidente da associação de moradores, Paulo Grolla, que também é comerciante, conta que a sensação é de insegurança. “Estamos à mercê dos criminosos. Uns dez comércios já foram furtados nos últimos meses. Por conta disso, estamos fazendo um abaixo-assinado para pedir mais policiamento”, revela Grolla.
OUTRO LADO
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que Soturno conta com patrulhamento diário e que todas as ocorrências acionadas por meio do Ciodes são atendidas imediatamente. A PM ressalta que o policiamento é reforçado de acordo com o mapa do crime. É a partir da análise do número de ocorrências registradas na mesma região que operações são realizadas de forma estratégica.
> Polícia flagra motorista dirigindo sob efeito de maconha em Cachoeiro
Disse também que o comando da 1ª Companhia do 9º batalhão está à disposição da comunidade para ouvir as demandas dos moradores e juntos traçarem medidas de segurança com base na realidade do local. A Polícia Militar reforça que é sempre importante que a comunidade colabore o trabalho da polícia denunciando criminosos por meio do Disque Denúncia (181) ou (190).
A prefeitura confirmou o furto no posto de saúde e que foi levado um compressor da sala de odontologia. Foi feito um Boletim de Ocorrência e a Secretaria de Segurança e Trânsito informou que vai realizar um patrulhamento no local.

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