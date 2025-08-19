Home
>
Polícia
>
Funcionário é assassinado a tiros em cooperativa em Santa Teresa

Funcionário é assassinado a tiros em cooperativa em Santa Teresa

Neilson Barcellos dos Santos, de 43 anos, foi chamado por um homem na entrada da empresa, e ao ir ao encontro do indivíduo, foi baleado no pescoço e nas costas

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10:54

Neilson Barcelos dos Santos, de 43 anos, morreu dentro da cooperativa onde trabalhava.
Neilson Barcelos dos Santos, de 43 anos, morreu dentro da cooperativa onde trabalhava. Crédito: Arquivo pessoal

Um homem de 43 anos foi assassinado a tiros nas dependências de uma cooperativa de reciclagem de lixo onde ele trabalhava, em Alto Santo Antônio, Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (18). Uma representante da firma informou que tudo aconteceu durante o horário de almoço. A Polícia Militar disse que, conforme relatos de testemunhas, Neilson Barcellos dos Santos foi chamado por um homem na entrada da empresa, e ao ir ao encontro do indivíduo, foi baleado pelo suspeito no pescoço e nas costas. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.

Recomendado para você

Suspeito chegou a dizer à PRF que havia comprado o carro sem transferência formal dos documentos, mas depois admitiu ter comprado as placas clonadas

Homem é flagrado dirigindo Jeep Compass roubado na BR 262 em Cariacica

Neilson Barcellos dos Santos, de 43 anos, foi chamado por um homem na entrada da empresa, e ao ir ao encontro do indivíduo, foi baleado no pescoço e nas costas

Funcionário é assassinado a tiros em cooperativa em Santa Teresa

As prisões dos agressores referentes aos casos aconteceram em Vitória, Vila Velha e Viana, em diferentes situações de violência contra mulheres

De stalking a agressão em carro: casos de violência contra a mulher chamam a atenção no ES

A PM disse que, após testemunhas apontarem quem seria o possível atirador, a corporação ouviu a companheira do suspeito. Ela contou aos policiais que a filha dela – que morava e trabalhava com a vítima – teve uma discussão com o padrasto na semana passada. Durante a briga entre eles, Neilson teria tentado defender a companheira, mas o suspeito do crime pediu que ele não interferisse na discussão e ameaçou a vítima.

Testemunhas contaram aos policiais que no dia do crime o suspeito foi à cooperativa e chamou Neilson para conversar. O homem acabou assassinado quando foi atender o indivíduo. A PM disse que, após o assassinato, o atirador fugiu para uma região de mata e não foi localizado naquele momento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica.

Neilson Barcelos dos Santos, de 43 anos, morreu na empresa onde trabalhava durante horário de almoço.
Neilson Barcelos dos Santos, de 43 anos, morreu na empresa onde trabalhava durante horário de almoço. Crédito: Vivianne Maciel

A empresa onde Neilson trabalhava informou e que a situação não foi vista pela gerência, apenas ouvimos os disparos. "Infelizmente não temos muitas informações e estamos aguardando as autoridades competentes esclarecem com a investigação", frisou. Em redes sociais, a cooperativa divulgou uma nota de pesar. Veja abaixo:

Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Santa Teresa e até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", destacou a corporação.

Leia mais

Imagem - Nova sede da Farmácia Cidadã vai atender 10 municípios do Noroeste do ES

Nova sede da Farmácia Cidadã vai atender 10 municípios do Noroeste do ES

Imagem - Rua em Colatina é isolada por suspeita de granada

Rua em Colatina é isolada por suspeita de granada

Imagem - Semana começa com previsão de chuva no ES; veja como fica o tempo

Semana começa com previsão de chuva no ES; veja como fica o tempo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

homicídio Arma Mortes Região Serrana Cooperativas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais