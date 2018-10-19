Funcionário de lanchonete no Centro de Vitória é baleado

Funcionário de lanchonete é baleado no braço Crédito: Glacieri Carrareto

Um rapaz, de 23 anos, foi baleado durante o horário de trabalho, por volta de 13 horas desta quarta-feira, no Centro de Vitória. O crime aconteceu dentro de uma lanchonete localizada na rua Dom Fernando.

Moradores da rua contaram que se tratava de um assalto, pois um homem chegou armado e, por não conseguir levar nada, baleou o rapaz que estava no interior do estabelecimento. "Eu estava dentro de casa quando ouvi um tiro, foi um susto", lembrou uma moradora que é vizinha ao local do crime. No entanto, após as primeiras apurações da Polícia Civil, descobriu-se que foi uma tentativa de assassinato.

O criminoso entrou na lanchonete à procura de outra pessoa, mas se deparou com o jovem no local e atirou na mão esquerda do rapaz. O comércio foi aberto há um mês e só funciona à noite, mas excepcionalmente nesta quinta-feira abriu durante o horário comercial.

O jovem baleado entrou em desespero e pediu ajuda no posto da Guarda Municipal localizado próximo ao local do fato. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima para o Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento durante a tarde.