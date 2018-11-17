Fumaça em agência bancária chama atenção em Colatina

Uma grande quantidade de fumaça saindo de uma agência bancária em
, região Noroeste do Estado, chamou atenção de quem passava pelo local.
Em vídeos gravados por internautas, é possível observar muita fumaça saindo de uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada no Centro, na noite de sexta-feira (16).
A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada e esteve no local para verificar a situação.
Em conversa com a TV Gazeta Noroeste, o gerente da agência informou que não houve incêndio, pois a fumaça faz parte do sistema de segurança do banco.
Porém, o gerador de fumaça, que fica ativo após às 22h dentro do banco, não foi desarmado como deveria, para a realização de obra nas salas de autoatendimento, que havia começado no final da tarde no local. Desta forma, ele foi disparado enquanto a equipe de obras estava trabalhando no interior da agência.
As obras na agência seguirão até o final da semana. O Corpo de Bombeiros não precisou ir ao local.