Fugitivo é preso após trocar tiros com a PM em Atílio Vivácqua

Viatura da polícia foi alvejada pelos tiros Crédito: Divulgação/PM

Um presidiário fugitivo da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim foi preso na noite desta sexta-feira (06) em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, depois de trocar tiros com a Polícia Militar durante uma abordagem a um veículo no centro da cidade. O carro dos militares foi atingido por vários disparos.

Segundo a polícia, um dos ocupantes de um Fiat Siena - quatro no total - começou a atirar contra a viatura. Os militares revidaram e houve troca de tiros.

Na Rua Francisco Souza Lopes três homens saíram do carro armados. Dois correram para o matagal. O motorista do Siena e Fábio Soares de Andrade, que havia fugido da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim no último dia 30 de março, foram detidos. Fábio contou que, quando foi sacar o revólver, disparou em sua barriga.

Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre 22 e quatro munições, além de cocaína. Fábio foi socorrido pelos policiais ao Hospital Municipal de Atílio Vivácqua.

Uma arma de fabricação caseira calibre 12, com capacidade para seis munições, também foi encontrada dentro do carro. O motorista do veículo contou que desconhecia sobre as armas e que era ameaçado pelos outros ocupantes a acelerar o veículo para fugir da viatura.