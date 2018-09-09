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Ibitirama

Frieza de menina que matou irmão a machadadas surpreendeu delegado

Adolescente afirmou que teve um desentendimento com a mãe durante a manhã por não ter ajudado no almoço e também na casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2018 às 21:36

Publicado em 08 de Setembro de 2018 às 21:36

Santa Marta, Ibitirama Crédito: Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul
A adolescente de 15 anos que matou o irmão de seis anos com golpe de machado em Ibitirama contou com detalhes o crime na delegacia de plantão de Alegre. De acordo com o delegado de plantão, Didier de Carvalho, a menina relembrou sem remorso e com frieza todo o crime. Ela afirmou que teve um desentendimento com a mãe durante a manhã por não ter ajudado no almoço e também na casa, que afirma ter sido paga com uma pensão dela e não pela venda de terrenos, como a mãe a dizia.
Após a saída do padrasto e da mãe, o caso aconteceu. O machado usado no crime estava debaixo da cama da mãe. O instrumento foi deixado na sala, onde o irmão estava dormindo de bruços no tapete. Ela contou que foi assistir desenho na televisão, se estressou, pegou o machado e golpeou o irmão.
Ficamos bem surpresos, pois foi muito fria. Contou com detalhes, sem chorar, com frieza fora do comum. Desde quando chegou aqui, contou o caso com detalhes. Disse que estava triste, chateada com a atitude da mãe e fez para poder punir a mãe. Ela foi ouvida ao lado da conselheira tutelar e o pai biológico, revela o delegado.
A adolescente, que não possui histórico de infrações ou comportamento agressivo, foi apreendida por um auto de apreensão de adolescente infrator análogo ao homicídio qualificado, crueldade e por incapacidade de defesa da vítima. Ela passou por audiência de custódia em Cachoeiro de Itapemirim e será encaminhada ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) de Cariacica.

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