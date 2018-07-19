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Posto de combustíveis

Frentista luta com assaltante e impede assalto a posto em Cachoeiro

Depois de roubar um posto de combustíveis no bairro Teixeira Leite tentou assaltar um segundo posto, na mesma região

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 19:37
DELEGACIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Crédito: Marcel Alves
Um homem de 18 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (19) depois de roubar um posto de combustíveis no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e tentar assaltar um segundo posto, na mesma região. Ele foi contido por um funcionário do posto até a chegada da Polícia Militar.
De acordo com o delegado de plantão na delegacia de Cachoeiro, Caetano Neto, a ação aconteceu por volta das 7h. Os bandidos estavam em uma moto e já tinham assaltado um posto e levado R$ 183. Ao tentar roubar o segundo posto, o frentista percebeu que a arma não era verdadeira e entrou em luta corporal com um dos bandidos.
O comparsa fugiu a pé. A Polícia Militar fez buscas, mas não localizou o suspeito. A motocicleta usada no crime foi roubada na noite anterior e devolvida ao dono. O rapaz de 18 anos contido pelo frentista foi levado a delegacia, autuado por roubo e tentativa de roubo e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

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