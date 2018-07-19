Frentista luta com assaltante e impede assalto a posto em Cachoeiro

DELEGACIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Crédito: Marcel Alves

Um homem de 18 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (19) depois de roubar um posto de combustíveis no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e tentar assaltar um segundo posto, na mesma região. Ele foi contido por um funcionário do posto até a chegada da Polícia Militar.

De acordo com o delegado de plantão na delegacia de Cachoeiro, Caetano Neto, a ação aconteceu por volta das 7h. Os bandidos estavam em uma moto e já tinham assaltado um posto e levado R$ 183. Ao tentar roubar o segundo posto, o frentista percebeu que a arma não era verdadeira e entrou em luta corporal com um dos bandidos.