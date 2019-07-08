Frade sem CNH bate carro em moto de PM e recusa bafômetro em Santa Teresa

Publicado em 8 de julho de 2019 às 15:11
Um frade e um soldado da Polícia Militar se envolveram em um acidente que aconteceu na localidade de São Marcos, zona rural de Santa Teresa, Região Serrana do Estado, na tarde deste domingo (07). O religioso conduzia um carro de passeio que bateu de frente com a motocicleta do policial em uma estrada. No entanto, o frade não tem habilitação e se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Segundo a Polícia Militar, o soldado afirmou que seguia no sentido Santa Teresa – São Roque do Canaã quando, em uma curva, o carro de passeio invadiu a contramão e bateu na moto. Já o religioso alegou que estava no sentido São Roque do Canaã – Santa Teresa quando a moto foi para a contramão e bateu no veículo.
Com a batida, o policial e sua esposa, que estava na garupa, caíram na via. Ela foi socorrida por uma ambulância municipal com dores no ombro e ferimentos na perna esquerda. Uma ambulância do Samu socorreu o soldado. De acordo com os socorristas, ele aparentava ter uma fratura no fêmur esquerdo. Já o frade não se feriu no acidente.
Mesmo ferido, o PM fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. Já o frade se recusou a fazer o teste. Ele alegou aos militares que atenderam a ocorrência que havia bebido uma taça de vinho canônico pela manhã, durante a celebração das 8 horas em uma paróquia de Santa Teresa.
POLÍCIA CIVIL
O religioso foi conduzido à 13ª Delegacia Regional de Aracruz. Em nota, a Polícia Civil informou que ele ficou no local do acidente e prestou socorro às vítimas. Na delegacia, foi ouvido e liberado, como está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Santa Teresa.
Como o religioso não foi autuado, o nome dele não será divulgado na reportagem.
DIOCESE DE COLATINA
Procurada, a Diocese de Colatina explicou, em nota, que está ciente do acidente e seus desdobramentos, envolvendo o frei. Segundo a nota, os fatos serão apurados e as medidas aplicadas devidamente, em consonância com a Congregação dos Frades Menores Capuchinhos, à qual pertence o religioso.
