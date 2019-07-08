Acidente

Frade sem CNH bate carro em moto de PM e recusa bafômetro em Santa Teresa

Veículo conduzido pelo religioso bateu de frente na motocicleta de um soldado da PM, em uma estrada na localidade de São Marcos, zona rural do município. O policial ficou ferido.

Publicado em 8 de julho de 2019 às 15:11 - Atualizado há 6 anos

O religioso foi conduzido à 13ª Delegacia Regional de Aracruz para prestar esclarecimentos Crédito: Divulgação | Polícia Civil | Arquivo

Um frade e um soldado da Polícia Militar se envolveram em um acidente que aconteceu na localidade de São Marcos, zona rural de Santa Teresa, Região Serrana do Estado, na tarde deste domingo (07). O religioso conduzia um carro de passeio que bateu de frente com a motocicleta do policial em uma estrada. No entanto, o frade não tem habilitação e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Segundo a Polícia Militar, o soldado afirmou que seguia no sentido Santa Teresa – São Roque do Canaã quando, em uma curva, o carro de passeio invadiu a contramão e bateu na moto. Já o religioso alegou que estava no sentido São Roque do Canaã – Santa Teresa quando a moto foi para a contramão e bateu no veículo.

Com a batida, o policial e sua esposa, que estava na garupa, caíram na via. Ela foi socorrida por uma ambulância municipal com dores no ombro e ferimentos na perna esquerda. Uma ambulância do Samu socorreu o soldado. De acordo com os socorristas, ele aparentava ter uma fratura no fêmur esquerdo. Já o frade não se feriu no acidente.

Mesmo ferido, o PM fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. Já o frade se recusou a fazer o teste. Ele alegou aos militares que atenderam a ocorrência que havia bebido uma taça de vinho canônico pela manhã, durante a celebração das 8 horas em uma paróquia de Santa Teresa.

POLÍCIA CIVIL

O religioso foi conduzido à 13ª Delegacia Regional de Aracruz. Em nota, a Polícia Civil informou que ele ficou no local do acidente e prestou socorro às vítimas. Na delegacia, foi ouvido e liberado, como está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Santa Teresa.

Como o religioso não foi autuado, o nome dele não será divulgado na reportagem.

DIOCESE DE COLATINA

Procurada, a Diocese de Colatina explicou, em nota, que está ciente do acidente e seus desdobramentos, envolvendo o frei. Segundo a nota, os fatos serão apurados e as medidas aplicadas devidamente, em consonância com a Congregação dos Frades Menores Capuchinhos, à qual pertence o religioso.





