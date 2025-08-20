Home
Foragido por crime em casa de shows é preso após perseguição em Linhares

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:30

O homem preso é suspeito de tentativa de homicídio em uma casa de show em Linhares. O caso aconteceu nesta terça-feira (19).

Um homem de 30 anos foi preso após uma perseguição policial na região de Jataipeba, em Linhares, na noite de terça-feira (19). A Polícia Militar explicou que tudo começou quando a corporação recebeu a informação de que Henrique Dalbem de Angeli – com mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio em uma casa de shows no município – planejava sair da cidade. Durante as buscas, policiais localizaram o foragido em uma Ford Ranger branca. Ao notar a presença dos militares, ele acelerou a caminhonete e fugiu. Não foram informados detalhes sobre o crime pelo qual ele era procurado.

A PM informou à reportagem da TV Gazeta que, naquele momento, os policiais iniciaram a perseguição. Segundo a corporação, após sair do bairro Três Barras, durante a fuga, Henrique teria desrespeitado sinalizações de trânsito e quase colidido com outros veículos devido à velocidade que estaria acima do permitido. Policiais contaram que ele chegou perto de atingir moradores, pedestres e fiéis que saíam de uma igreja.

A perseguição, conforme a Polícia Militar, se estendeu por várias vias, chegando à BR 101 e a uma estrada da região de Jataipeba. A PM disse que Henrique teria continuado com manobras arriscadas, dirigindo na contramão tentando 'fechar' as viaturas – prática de bloquear a passagem de outro automóvel no trânsito.

Ainda de acordo com a PM, em certo momento Henrique teria apontado armas na direção dos agentes. Para se protegerem, os militares atiraram contra a Ford Ranger e o tiro atingiu um pneu traseiro da caminhonete. Ainda assim o suspeito insistiu em continuar seguindo pela rodovia, e em certo ponto teria jogado a arma pela janela, afirmou a corporação. A perseguição permaneceu por mais 1,5 km, e ele acabou detido. 

Henrique Dalbem de Angeli foi preso após perseguição policial em Três Barras, em Linhares
Henrique Dalbem de Angeli foi preso após perseguição policial em Três Barras, em Linhares Crédito: Arquivo pessoal

A PM disse que ele resistiu à prisão, e acabou detido por desobediência, direção perigosa, tentativa de homicídio contra agentes do Estado, além do cumprimento do mandado de prisão. Henrique foi conduzido a Delegacia Regional de Linhares.

A Polícia Civil disse que Henrique foi autuado em flagrante por resistência à ação policial, desobediência à ação policial, por conduzir veículo automotor sem habilitação (CNH ou permissão) e adulteração veicular, e também houve o cumprimento ao mandado de prisão que havia contra ele. O homem foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL). A caminhonete foi levada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

De acordo com as investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, o indivíduo, que possuía mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. O crime pelo qual ele é investigado ocorreu na casa de shows Barril, em Linhares, quando a vítima, já caída ao chão, foi brutalmente agredida por dois homens que chegaram a pisar em sua cabeça. O caso ganhou grande repercussão devido à violência das imagens registradas

Henrique Dalbem de Angeli fugiu em uma caminhonete branca até ser preso após perseguição policial em Três Barras, em Linhares
Henrique Dalbem de Angeli fugiu em uma caminhonete branca até ser preso após perseguição policial em Três Barras, em Linhares Crédito: Arquivo pessoal

*Com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta

