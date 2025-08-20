Veja vídeo

Foragido por crime em casa de shows é preso após perseguição em Linhares

Henrique Dalbem de Angeli tinha um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio em uma casa de shows e tentou fugir em uma caminhonete ao ver policiais

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:30

Um homem de 30 anos foi preso após uma perseguição policial na região de Jataipeba, em Linhares, na noite de terça-feira (19). A Polícia Militar explicou que tudo começou quando a corporação recebeu a informação de que Henrique Dalbem de Angeli – com mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio em uma casa de shows no município – planejava sair da cidade. Durante as buscas, policiais localizaram o foragido em uma Ford Ranger branca. Ao notar a presença dos militares, ele acelerou a caminhonete e fugiu. Não foram informados detalhes sobre o crime pelo qual ele era procurado.

A PM informou à reportagem da TV Gazeta que, naquele momento, os policiais iniciaram a perseguição. Segundo a corporação, após sair do bairro Três Barras, durante a fuga, Henrique teria desrespeitado sinalizações de trânsito e quase colidido com outros veículos devido à velocidade que estaria acima do permitido. Policiais contaram que ele chegou perto de atingir moradores, pedestres e fiéis que saíam de uma igreja.

A perseguição, conforme a Polícia Militar, se estendeu por várias vias, chegando à BR 101 e a uma estrada da região de Jataipeba. A PM disse que Henrique teria continuado com manobras arriscadas, dirigindo na contramão tentando 'fechar' as viaturas – prática de bloquear a passagem de outro automóvel no trânsito.

Ainda de acordo com a PM, em certo momento Henrique teria apontado armas na direção dos agentes. Para se protegerem, os militares atiraram contra a Ford Ranger e o tiro atingiu um pneu traseiro da caminhonete. Ainda assim o suspeito insistiu em continuar seguindo pela rodovia, e em certo ponto teria jogado a arma pela janela, afirmou a corporação. A perseguição permaneceu por mais 1,5 km, e ele acabou detido.

Henrique Dalbem de Angeli foi preso após perseguição policial em Três Barras, em Linhares Crédito: Arquivo pessoal

A PM disse que ele resistiu à prisão, e acabou detido por desobediência, direção perigosa, tentativa de homicídio contra agentes do Estado, além do cumprimento do mandado de prisão. Henrique foi conduzido a Delegacia Regional de Linhares.

A Polícia Civil disse que Henrique foi autuado em flagrante por resistência à ação policial, desobediência à ação policial, por conduzir veículo automotor sem habilitação (CNH ou permissão) e adulteração veicular, e também houve o cumprimento ao mandado de prisão que havia contra ele. O homem foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL). A caminhonete foi levada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).



De acordo com as investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, o indivíduo, que possuía mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. O crime pelo qual ele é investigado ocorreu na casa de shows Barril, em Linhares, quando a vítima, já caída ao chão, foi brutalmente agredida por dois homens que chegaram a pisar em sua cabeça. O caso ganhou grande repercussão devido à violência das imagens registradas

Henrique Dalbem de Angeli fugiu em uma caminhonete branca até ser preso após perseguição policial em Três Barras, em Linhares Crédito: Arquivo pessoal

*Com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta

