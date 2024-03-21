Foragido por ajudar mulher a esquartejar idoso em Vila Pavão é preso

Eleni (esquerda), Denilton (meio) e Roberto (direita) responderão pela morte de idoso em Vila Pavão Crédito: (Divulgação/PCES)

Um homem, de 48 anos, suspeito de matar um idoso em Vila Pavão, no Noroeste capixaba, foi preso nesta quarta-feira (20) em Santa Teresa, na Região Serrana. Ele foi identificado como Denilton Ferreira de Oliveira e, segundo as investigações da Polícia Civil, foi quem auxiliou a mulher da vítima a cometer o crime. Sebastião Lopes de Jesus, de 73 anos, foi assassinado brutalmente e esquartejado em abril do ano passado.

Denilton se mudou de cidade várias vezes nos últimos meses para tentar fugir da polícia, até que os investigadores receberam a informação de que ele estaria escondido em Santa Teresa , onde foi encontrado e capturado. A prisão teve a colaboração de policiais militares do serviço reservado do município.

O indivíduo tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio e era considerado foragido da Justiça. Denilton foi encaminhado para a Delegacia de Santa Teresa, onde foi autuado em flagrante e está à disposição da Justiça.

Relembre o crime

Na época do crime, Eleni Martins Gonçalves, e Roberto Pereira Lage, que era dono de uma funerária da Serra, na Grande Vitória, foram presos em flagrante. A Polícia Militar chegou até a mulher após receber denúncias de que ela foi vista retirando sacolas e uma mala de casa. E que em frente à residência havia um veículo de uma funerária, que seria de propriedade de Roberto. Vizinhos relataram que havia um odor muito forte de sangue.

As sacolas e a mala foram colocadas no porta-malas do carro particular de Eleni, e o veículo funerário seguiu acompanhando o automóvel dela até a saída da cidade para Barra de São Francisco, município vizinho, onde foi abandonado.

Ainda conforme as denúncias que chegaram aos policiais, Roberto entrou em outro automóvel e foi com a mulher até um rio em Colatina, onde as bolsas foram descartadas. Foram realizadas buscas para localizar o corpo de Sebastião durante dias . Parte dele foi localizado por um pescador em Linhares.

Participação de Denilton

Foi verificado, no decurso das investigações, que o estado de decomposição do corpo indicava que a morte teria ocorrido antes do que se tinha conhecimento inicialmente. Então, por imagens de videomonitoramento, a polícia identificou a presença de Denilton acompanhado de Eleni na compra de soda cáustica e outros produtos químicos para tentar amenizar o mau cheiro do cadáver.

Eleni identificou Denilton como auxiliar no assassinato e esquartejamento da vítima.

Relação de Eleni e Sebastião

As investigações apontaram que os dois moravam juntos na mesma casa, mas não eram um casal. A mulher teria interesse em um patrimônio do idoso. Sebastião passou a morar na casa que Eleni herdou de um marido que havia falecido.

Nas apurações da PC, a relação deles foi considerada “estranha”, porque ela chamou um homem para morar dentro da casa dela, só que quando ele tentava aproximação, ela não desejava.

A Gazeta apurou, no entanto, que Eleni teve envolvimento amoroso com os dois cúmplices no caso, Denilton e também com Roberto.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para obter mais informações sobre a situação do trio. Em nota, a pasta informou que Eleni Martins Gonçalves está no Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFC) por homicídio qualificado.