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Crime brutal

Foragido por ajudar mulher a esquartejar idoso em Vila Pavão é preso

Prisão aconteceu em Santa Teresa. De acordo com as investigações, suspeito se mudou de várias cidades para tentar escapar da polícia

Publicado em 21 de Março de 2024 às 10:50

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 mar 2024 às 10:50
Eleni (esquerta), Denilton (meio) e Roberto (direita) responderão pela morte do idoso em Vila Pavão
Eleni (esquerda), Denilton (meio) e Roberto (direita) responderão pela morte de idoso em Vila Pavão Crédito: (Divulgação/PCES)
Um homem, de 48 anos, suspeito de matar um idoso em Vila Pavão, no Noroeste capixaba, foi preso nesta quarta-feira (20) em Santa Teresa, na Região Serrana. Ele foi identificado como Denilton Ferreira de Oliveira e, segundo as investigações da Polícia Civil, foi quem auxiliou a mulher da vítima a cometer o crime. Sebastião Lopes de Jesus, de 73 anos, foi assassinado brutalmente e esquartejado em abril do ano passado.
Denilton se mudou de cidade várias vezes nos últimos meses para tentar fugir da polícia, até que os investigadores receberam a informação de que ele estaria escondido em Santa Teresa, onde foi encontrado e capturado. A prisão teve a colaboração de policiais militares do serviço reservado do município.
O indivíduo tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio e era considerado foragido da Justiça. Denilton foi encaminhado para a Delegacia de Santa Teresa, onde foi autuado em flagrante e está à disposição da Justiça.

Relembre o crime

Na época do crime, Eleni Martins Gonçalves, e Roberto Pereira Lage, que era dono de uma funerária da Serra, na Grande Vitória, foram presos em flagrante. A Polícia Militar chegou até a mulher após receber denúncias de que ela foi vista retirando sacolas e uma mala de casa. E que em frente à residência havia um veículo de uma funerária, que seria de propriedade de Roberto. Vizinhos relataram que havia um odor muito forte de sangue.
As sacolas e a mala foram colocadas no porta-malas do carro particular de Eleni, e o veículo funerário seguiu acompanhando o automóvel dela até a saída da cidade para Barra de São Francisco, município vizinho, onde foi abandonado.
Ainda conforme as denúncias que chegaram aos policiais, Roberto entrou em outro automóvel e foi com a mulher até um rio em Colatina, onde as bolsas foram descartadas. Foram realizadas buscas para localizar o corpo de Sebastião durante dias. Parte dele foi localizado por um pescador em Linhares.

Participação de Denilton

Foi verificado, no decurso das investigações, que o estado de decomposição do corpo indicava que a morte teria ocorrido antes do que se tinha conhecimento inicialmente. Então, por imagens de videomonitoramento, a polícia identificou a presença de Denilton acompanhado de Eleni na compra de soda cáustica e outros produtos químicos para tentar amenizar o mau cheiro do cadáver.
Eleni identificou Denilton como auxiliar no assassinato e esquartejamento da vítima.

Relação de Eleni e Sebastião

As investigações apontaram que os dois moravam juntos na mesma casa, mas não eram um casal. A mulher teria interesse em um patrimônio do idoso. Sebastião passou a morar na casa que Eleni herdou de um marido que havia falecido.
Nas apurações da PC, a relação deles foi considerada “estranha”, porque ela chamou um homem para morar dentro da casa dela, só que quando ele tentava aproximação, ela não desejava.
A Gazeta apurou, no entanto, que Eleni teve envolvimento amoroso com os dois cúmplices no caso, Denilton e também com Roberto.
A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para obter mais informações sobre a situação do trio. Em nota, a pasta informou que Eleni Martins Gonçalves está no Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFC) por homicídio qualificado. 
Denilton Ferreira de Oliveira deu entrada, nessa quarta-feira (20), no Centro de Detenção Provisória de Aracruz, também por homicídio e ocultação de cadáver. Já Roberto Pereira Lage foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em junho de 2023. Ele responde por ocultação de cadáver.

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