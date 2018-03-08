Foragido morre durante perseguição da polícia em Linhares

Foragido morre em ação da polícia em Linhares Crédito: Foto internauta

Um jovem de 20 anos, procurado por assassinato e tráfico, morreu durante uma perseguição policial no início da noite desta quarta-feira (7), no bairro Nova Esperança, em Linhares, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, Rodolfo Almeida era foragido da Justiça por homicídio qualificado e também tinha passagem por tráfico de drogas.

Os PMs chegaram ao suspeito após denúncias de que ele estava escondido na casa da mãe. Rodolfo manuseava uma arma de fogo na varanda da residência e apontou a arma na direção dos policiais, que atiraram. Na sequência, o acusado fugiu pulando muros de alguns quintais.

Um militar fez um cerco na rua de trás e deu ordem de parada ao suspeito, que estava em cima do telhado de uma casa. A PM informou que, mais uma vez, Rodolfo apontou a arma contra o militar, que atirou. O acusado continuou a fuga e não foi mais visto pelo policial.

Os militares pediram reforço e foi feito um cerco por todo o perímetro. Em seguida, um morador disse que um indivíduo havia caído do telhado da sua casa dentro do quarto. Ao entrarem, os PMs viram Rodolfo na sala, ferido. O Corpo de Bombeiros foi chamado e constatou que Rodolfo estava sem os sinais vitais.

No local onde ele havia caído foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições intactas. No bolso da bermuda do acusado havia mais sete munições, cinco delas também intactas. A PM informou que Rodolfo era bastante conhecido por comandar o tráfico de drogas na região e ter participação em alguns homicídios ocorridos na cidade. O corpo foi encaminhado para o SML de Linhares.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação na Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares. Demais informações não serão repassadas no momento para não atrapalhar a apuração dos fatos.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o suspeito reagiu à ordem de abordagem e sacou uma arma de fogo, realizando diversos disparos contra a equipe, que revidou a injusta agressão. À TV Gazeta Norte, o comandante do 12º Batalhão da PM, tenente-coronel Rísperi, informou que dois disparos feitos pelos policiais atingiram o acusado. Explicou também que os militares não tiveram outra opção a não ser atirar para se defenderem. Todo disparo de arma de fogo é apurado pela Corregedoria da Polícia Militar.

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