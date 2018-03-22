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Polícia

Foragido de Minas Gerais, assassino é preso na Serra

Na casa de Rogério Neves do Carmo policiais localizaram um revólver calibre 38 e 15 munições do mesmo calibre

Publicado em 21 de Março de 2018 às 22:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 22:52
Um foragido de Minas Gerais há quatro anos foi preso, no final da manhã desta quarta-feira (21), por ser suspeito de matar uma pessoa na virada do Ano Novo, em Bicanga, na Serra. Rogério Neves do Carmo possui dois mandados de prisão pelos crimes de homicídio na cidade mineira de Governador Valadares.
Rogerio Neves do Carmo possui dois mandados de prisão pelos crimes de homicídio Crédito: Polícia Civil
Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Crimes Contra à Vida (DCCV) da Serra, o foragido foi localizado dentro de casa, no bairro Jardim Carapina, na Serra. Rogério estava almoçando no momento da detenção quando foi surpreendido pela equipe policial.
"É um indivídio de alta periculosidade e que estava se escondendo na Serra", observou o delegado. Na DCCV Serra, Rogério é investigado na morte do jovem Jeferson dos Santos Oliveira, no dia 01 de janeiro, no bairro Bicanga, na Serra. O suspeito e um comparsa teriam levado Jeferson para a praia e segurvam a cabeça dele dentro da água na intenção de afogá-lo. "Após torturem a vítima, os assassinos deram um disparo de arma calibre 12 contra o rosto de Jeferson e jogaram o corpo no mar", detalhou Sandi Mori.
Durante a prisão do foragido mineiro, os policiais localizaram um revólver calibre 38 e 15 munições do mesmo calibre escondido no braço do sofá da casa.
Em depoimento, Rogério negou ser autor do crime na Serra. Ele foi preso em cumprimento dos dois mandados de prisão expedidos pela Justiça mineira e autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Ao final da tarde desta quarta-feira, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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