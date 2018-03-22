Foragido de Minas Gerais, assassino é preso na Serra

Um foragido de Minas Gerais há quatro anos foi preso, no final da manhã desta quarta-feira (21), por ser suspeito de matar uma pessoa na virada do Ano Novo, em Bicanga, na Serra. Rogério Neves do Carmo possui dois mandados de prisão pelos crimes de homicídio na cidade mineira de Governador Valadares.

Rogerio Neves do Carmo possui dois mandados de prisão pelos crimes de homicídio Crédito: Polícia Civil

Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Crimes Contra à Vida (DCCV) da Serra, o foragido foi localizado dentro de casa, no bairro Jardim Carapina, na Serra. Rogério estava almoçando no momento da detenção quando foi surpreendido pela equipe policial.

"É um indivídio de alta periculosidade e que estava se escondendo na Serra", observou o delegado. Na DCCV Serra, Rogério é investigado na morte do jovem Jeferson dos Santos Oliveira, no dia 01 de janeiro, no bairro Bicanga, na Serra. O suspeito e um comparsa teriam levado Jeferson para a praia e segurvam a cabeça dele dentro da água na intenção de afogá-lo. "Após torturem a vítima, os assassinos deram um disparo de arma calibre 12 contra o rosto de Jeferson e jogaram o corpo no mar", detalhou Sandi Mori.

Durante a prisão do foragido mineiro, os policiais localizaram um revólver calibre 38 e 15 munições do mesmo calibre escondido no braço do sofá da casa.