Foragido da Justiça do Pará é preso em loja de fraldas em Vila Velha

Jadson José de Ângelo foi preso pelo crime de homicídio qualificado Crédito: Polícia Civil

Um foragido da Justiça do Pará foi preso na manhã desta sexta-feira (23) em Novo México Vila Velha . Jadson José de Ângelo, de 36 anos, foi detido por policiais da Delegacia de Segurança Patrimonial em um estabelecimento comercial do qual o criminoso era proprietário. Jadson é condenado por homicídio qualificado.

De acordo com o delegado responsável pela prisão, Fabiano Rosa, o Jadson cometeu o crime em 2005, no município de Rondon, Pará, quando se envolveu em uma briga de bar e disparou contra a vítima - um homem que não teve a idade revelada.

Sobre o fato de o acusado possuir uma loja de fraldas no Espírito Santo, o delegado Fabiano Rosa explicou que não é necessário apresentar antecedentes criminais para abrir uma empresa. A prisão do acusado ocorreu graças ao Disque-Denúncia (181).

Jadson José foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde ficará à disposição da Justiça paraense.