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Foragido

Foragido da Justiça do Pará é preso em loja de fraldas em Vila Velha

Jadson cometeu o crime em 2005, no município de Rondon, Pará, quando se envolveu em uma briga de bar e disparou contra um homem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 19:21

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 19:21

Jadson José de Ângelo foi preso pelo crime de homicídio qualificado Crédito: Polícia Civil
Um foragido da Justiça do Pará foi preso na manhã desta sexta-feira (23) em Novo México, Vila Velha. Jadson José de Ângelo, de 36 anos, foi detido por policiais da Delegacia de Segurança Patrimonial em um estabelecimento comercial do qual o criminoso era proprietário. Jadson é condenado por homicídio qualificado.
De acordo com o delegado responsável pela prisão, Fabiano Rosa, o Jadson cometeu o crime em 2005, no município de Rondon, Pará, quando se envolveu em uma briga de bar e disparou contra a vítima - um homem que não teve a idade revelada.
Sobre o fato de o acusado possuir uma loja de fraldas no Espírito Santo, o delegado Fabiano Rosa explicou que não é necessário apresentar antecedentes criminais para abrir uma empresa. A prisão do acusado ocorreu graças ao Disque-Denúncia (181).
Jadson José foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde ficará à disposição da Justiça paraense.
As pessoas que tiverem qualquer informação que podem colaborar com a polícia em outros casos devem acionar o 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

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