Bairro Santa Lúcia

Fios são furtados de lojas em Vitória e comerciantes pedem reforço no policiamento

Suspeita dos empresários é de que furtos são cometidos por pessoas em situação de rua. Mesmo com câmeras na região, reclamação é de ações recorrentes e sem detenção dos responsáveis

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 13:45

Fios e caixas de energia foram furtados de um complexo de lojas na Avenida Rio Branco, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, na madrugada deste domingo (5). Na região, comerciantes pedem reforço no policiamento para solução do problema e denunciam que os suspeitos seriam pessoas em situação de rua que furtam os fios para a venda do cobre, elemento que compõe os condutores de energia elétrica.

Devido aos furtos, os comerciantes relatam prejuízos com a manutenção da rede de energia e também com a impossibilidade de trabalhar quando são furtados.

Segundo a empresária Zoraide Melo, dona de uma loja de artigos de fotografia e prejudicada pela ação criminosa nesta madrugada, esse é o quinto registro de furto no local em pouco mais de um ano.

“Desta vez, arrancaram fios de duas caixas de energia e danificaram uma terceira, que ficou pendurada. Nós [comerciantes] não sabemos mais o que fazer. Estamos embaixo de câmeras de vigilância e quem furta nunca é identificado”, conta a mulher.

Caixas de energia foram danificadas após furtos em Santa Lúcia, bairro de Vitória Crédito: Zoraide Melo

De acordo com a empresária, só com manutenções e contratação de eletricistas, o prejuízo dos empresários ultrapassa R$ 5 mil. “Sem contar os dias que ficamos sem trabalhar, sem vender”, complementa.

Ainda segundo a mulher, além da falta de identificação e detenção dos suspeitos pelos furtos, são registradas reclamações pela demora da EDP, concessionária de energia, que estaria demorando a dar suporte aos comerciantes para reparos nos equipamentos danificados.

“Está bem complicado. Não vemos mais solução para esse problema. Quando acontece, tentamos resolver por conta própria”, diz Zoraide.

Por outro lado, a EDP destaca que a instalação danificada nesta madrugada é interna, ou seja, de posse e responsabilidade dos clientes. A empresa de energia diz, ainda, que não foi registrada ocorrência sobre o caso.

A concessionária, no entanto, não respondeu a questionamentos sobre orientação aos clientes prejudicados e quais são os canais de contato para denúncias de ações criminosas.

Já a Polícia Civil destaca que denúncias podem ser realizadas por meio do telefone 181, do Disque-Denúncia. A corporação também disponibiliza o site disquedenuncia181.es.gov.br para registro de denúncias on-line.

Também procurada, a Polícia Militar, questionada sobre buscas por suspeitos e reforço de policiamento na região, não retornou à reportagem até a publicação deste material.

