Filho mata o pai a pauladas para defender a mãe em Cariacica

O pedreiro José Ferreira da Silva, 57 anos, foi morto a pauladas pelo próprio filho, Diego Ferreira da Silva, 26 anos, no início da noite deste domingo (22). O crime aconteceu no bairro Nova da Rosa Penha II, em Cariacica. O rapaz cometeu o crime no quintal da casa onde a família mora ao defender a mãe de uma briga com o pai.

De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, a esposa de Diego estava junto no momento da confusão. O Samu foi acionado, mas ao chegar na casa já constatou a morte do pedreiro. Após o crime, o filho fugiu antes da chegada da Polícia Militar e dos investigadores do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo familiares, as agressões de José Ferreira contra a esposa eram frequentes. A família mora em uma casa de dois andares, sendo que Diego e a esposa moram no andar de cima, e o pai e a mãe no térreo.

Em mais uma dessas agressões, após uma discussão, neste domingo, Diego se armou com um pedaço de madeira e foi para cima do pai, que foi atingido e morreu no local.

"ESTAVAM BRIGANDO ANTES"

Um familiar próximo, que prefere não ser identificado, diz que antes acontecia uma briga, algo que era frequente. Eles estavam juntos há 38 anos. Ele era uma pessoa violenta e sempre bebia muito. Ele estava brigando antes de acontecer o crime hoje, agora não sei se ele havia batido na esposa antes, afirmou.

Ainda de acordo com esse familiar, José Ferreira já foi levado à delegacia por causa de outras agressões anteriores. A Polícia Civil foi demandada pela reportagem, mas não respondeu se o filho e o pai tinham alguma passagem pela polícia.

Uma moradora da região, que também não será identificada, disse que ouvia brigas quase todos os dias. Era frequente. O pai bebia muito, acrescentou.