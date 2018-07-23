Filho mata o pai a pauladas para defender a mãe em Cariacica

O pedreiro José Ferreira da Silva, 57 anos, foi morto a pauladas pelo próprio filho, Diego Ferreira da Silva, 26 anos, no início da noite deste domingo (22). O crime aconteceu no bairro Nova da Rosa Penha II, em Cariacica. O rapaz cometeu o crime no quintal da casa onde a família mora ao defender a mãe de uma briga com o pai.
De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, a esposa de Diego estava junto no momento da confusão. O Samu foi acionado, mas ao chegar na casa já constatou a morte do pedreiro. Após o crime, o filho fugiu antes da chegada da Polícia Militar e dos investigadores do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo familiares, as agressões de José Ferreira contra a esposa eram frequentes. A família mora em uma casa de dois andares, sendo que Diego e a esposa moram no andar de cima, e o pai e a mãe no térreo.
Em mais uma dessas agressões, após uma discussão, neste domingo, Diego se armou com um pedaço de madeira e foi para cima do pai, que foi atingido e morreu no local.
"ESTAVAM BRIGANDO ANTES"
Um familiar próximo, que prefere não ser identificado, diz que antes acontecia uma briga, algo que era frequente. Eles estavam juntos há 38 anos. Ele era uma pessoa violenta e sempre bebia muito. Ele estava brigando antes de acontecer o crime hoje, agora não sei se ele havia batido na esposa antes, afirmou.
Ainda de acordo com esse familiar, José Ferreira já foi levado à delegacia por causa de outras agressões anteriores. A Polícia Civil foi demandada pela reportagem, mas não respondeu se o filho e o pai tinham alguma passagem pela polícia.
Uma moradora da região, que também não será identificada, disse que ouvia brigas quase todos os dias. Era frequente. O pai bebia muito, acrescentou.
Policiais foram ao local para recolher provas. Muitos moradores ficaram impressionados com o caso e observaram o trabalho da perícia. O crime será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Cariacica.