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Crime brutal

Filho mata a mãe a facadas e marretadas em Rio Bananal

Wilmes Badiani Coelho, de 31 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (01) no bairro Interlagos, em Linhares. Ele disse que é usuário de drogas e confirmou que matou a idosa Verônica Badiani. O corpo dela foi encontrado na terça-feira, na casa onde ela morava, em Rio Bananal

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 15:13
Wilmes Badiani Coelho foi preso pelo Polícia Militar em Linhares Crédito: Divulgação/PM
Um homem de 31 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (01), em Linhares, Norte do Estado, acusado de assassinar a mãe a facadas e marretadas em Rio Bananal. Wilmes Badiani Coelho confessou o crime e disse que é usuário de drogas. O corpo de Verônica Badiani, de 61 anos, foi encontrado na manhã de terça-feira (31) na casa onde ela morava em Rio Bananal, no bairro Santo Antônio.
De acordo com a Polícia Militar, viaturas em serviço foram colocadas em alerta e realizaram buscas pela região, à procura do suspeito, desde que o corpo de Verônica foi encontrado. No bairro Interlagos, em Linhares, o acusado foi encontrado por volta das 8 horas.
Durante a abordagem, Wilmes confessou o assassinato da mãe e disse que é usuário de drogas. Foi dada voz de prisão e o suspeito foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde será ouvido e autuado antes de ser encaminhado a um presídio.
O CRIME
Verônica Badiani foi encontrada morta com requintes de crueldade e o crime assustou moradores de Rio Bananal. No corpo da idosa havia uma faca fincada no peito e ainda marcas de marretadas na cabeça, de acordo com a PM. Testemunhas contaram aos militares que o filho da vítima é usuário de drogas e tem dívidas com traficantes da região.
Ainda segundo as testemunhas, Verônica tinha o costume de guardar dinheiro em uma bolsa dentro de casa. Peritos da Polícia Civil que estiveram no local para analisar a cena do crime e o corpo da vítima encontraram a bolsa dela revirada e sem dinheiro. O corpo da idosa foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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