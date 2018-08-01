Filho mata a mãe a facadas e marretadas em Rio Bananal

Wilmes Badiani Coelho foi preso pelo Polícia Militar em Linhares Crédito: Divulgação/PM

Um homem de 31 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (01), em Linhares, Norte do Estado, acusado de assassinar a mãe a facadas e marretadas em Rio Bananal . Wilmes Badiani Coelho confessou o crime e disse que é usuário de drogas. O corpo de Verônica Badiani, de 61 anos, foi encontrado na manhã de terça-feira (31) na casa onde ela morava em Rio Bananal, no bairro Santo Antônio.

De acordo com a Polícia Militar, viaturas em serviço foram colocadas em alerta e realizaram buscas pela região, à procura do suspeito, desde que o corpo de Verônica foi encontrado. No bairro Interlagos, em Linhares, o acusado foi encontrado por volta das 8 horas.

Durante a abordagem, Wilmes confessou o assassinato da mãe e disse que é usuário de drogas. Foi dada voz de prisão e o suspeito foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde será ouvido e autuado antes de ser encaminhado a um presídio.

O CRIME

Verônica Badiani foi encontrada morta com requintes de crueldade e o crime assustou moradores de Rio Bananal. No corpo da idosa havia uma faca fincada no peito e ainda marcas de marretadas na cabeça, de acordo com a PM. Testemunhas contaram aos militares que o filho da vítima é usuário de drogas e tem dívidas com traficantes da região.