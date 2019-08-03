Estado grave

Filho esfaqueia mãe durante briga em Cariacica

De acordo com a família, o homem tem distúrbios mentais. Ele teria ferido a mãe após ela ter quebrado o celular dele

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 22:33 - Atualizado há 6 anos

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o novo São Lucas, é referência em urgência e emergência Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem de 44 anos esfaqueou a própria mãe durante uma briga na tarde deste sábado (3) em Aparecida, bairro de Cariacica. Segundo a família, o homem possui distúrbios mentais e desde criança controla a doença com remédios. Após vizinhos acionarem a polícia, ele foi encontrado na sala com um facão na mão. A idosa foi socorrida e levada ao hospital.

De acordo com a família, a vítima e o agressor moram juntos, mas não têm um bom relacionamento. Nesta manhã (3), os dois começaram a discutir quando, por volta do meio-dia, o filho pegou um facão e feriu a mãe.

Para a polícia, ele contou que fez isso depois que a idosa quebrou o celular dele.

Vizinhos ouviram os pedidos de socorro da senhora e acionaram a polícia. Foi preciso a ajuda dos militares para entrar na casa, que estava trancada. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Já o homem foi encontrado na sala, sentado no chão com o facão na mão. Ele foi encaminhado para o Plantão de Atendimento à Mulher.

Familiares que conversaram com a reportagem informaram que o homem possui distúrbios mentais. Eles não souberam dizer com qual doença ele é diagnosticado, mas contaram que o agressor sempre foi calmo e faz uso de remédios desde criança.

Até o início da noite, a idosa continuava no hospital, em estado grave, aguardando a liberação de uma cirurgia. Já o homem está detido na delegacia para prestar depoimento.

