Home
>
Polícia
>
Filho é preso suspeito de tentar matar a própria mãe em Marataízes

Filho é preso suspeito de tentar matar a própria mãe em Marataízes

Mulher de 51 anos foi atingida com facada no pescoço, socorrida por vizinha e levada ao pronto-socorro; crime aconteceu na tarde de quarta-feira (10)

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13:43

Filho é preso após tentar matar mãe com facada no pescoço em Marataízes
Homem de 32 anos foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, com base na Lei Maria da Penha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Marataízes

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de tentar matar a própria mãe, de 51 anos, na localidade de Lagoa Dantas, Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (10). Após ser golpeada com uma facada no pescoço, a mulher foi socorrida por uma vizinha e levada para o pronto-socorro do município. Não há informações sobre a motivação do ataque.

Recomendado para você

Imóvel em Bento Ferreira era usado para preparo e embalagem de entorpecentes; suspeito de 28 anos foi preso ao chegar com cocaína

Polícia flagra laboratório do tráfico em casa de Bento Ferreira, Vitória

Mulher de 51 anos foi atingida com facada no pescoço, socorrida por vizinha e levada ao pronto-socorro; crime aconteceu na tarde de quarta-feira (10)

Filho é preso suspeito de tentar matar a própria mãe em Marataízes

Emboscada aconteceu em dezembro de 2024 e quatro pessoas foram baleadas; somente uma sobreviveu

Mais dois presos por mortes em cemitério de Vila Velha após racha no PCV

A vizinha que socorreu a vítima relatou à Guarda Municipal de Marataízes que foi até a parte de trás da casa, onde funciona uma loja, para buscar alguns itens a pedido dela. Quando chegou ao local, a testemunha disse que ouviu gritos de socorro e, ao se aproximar, viu o suspeito com a faca cravada no pescoço da mãe. A mulher contou que colocou um pano para estancar o sangramento até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). A vítima apresentava quadro estável.

O suspeito foi contido por populares até a chegada da Guarda Municipal, que o encaminhou à Delegacia de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, com base na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Região sul do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais