Filho é preso suspeito de tentar matar a própria mãe em Marataízes

Mulher de 51 anos foi atingida com facada no pescoço, socorrida por vizinha e levada ao pronto-socorro; crime aconteceu na tarde de quarta-feira (10)

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13:43

Homem de 32 anos foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, com base na Lei Maria da Penha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Marataízes

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de tentar matar a própria mãe, de 51 anos, na localidade de Lagoa Dantas, Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (10). Após ser golpeada com uma facada no pescoço, a mulher foi socorrida por uma vizinha e levada para o pronto-socorro do município. Não há informações sobre a motivação do ataque.

A vizinha que socorreu a vítima relatou à Guarda Municipal de Marataízes que foi até a parte de trás da casa, onde funciona uma loja, para buscar alguns itens a pedido dela. Quando chegou ao local, a testemunha disse que ouviu gritos de socorro e, ao se aproximar, viu o suspeito com a faca cravada no pescoço da mãe. A mulher contou que colocou um pano para estancar o sangramento até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). A vítima apresentava quadro estável.

O suspeito foi contido por populares até a chegada da Guarda Municipal, que o encaminhou à Delegacia de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, com base na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.

