Filho agride pai a pauladas em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem de 43 anos foi detido após agredir o pai, de 69 anos, a pauladas, na noite desta quarta-feira (19), no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O filho, segundo a família, estava sob o efeito de drogas.
O idoso foi encontrado pela polícia com um corte profundo na testa e contou à polícia que o filho o agrediu com um pedaço de madeira. Uma sobrinha do idoso, de 39 anos, tentou impedir a agressão, mas foi agredida na região do abdômen e no pescoço com um pedaço de cerâmica.
As vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, atendidas e liberadas durante a noite. O agressor foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro, mas, de acordo com a Polícia Civil a vítima não quis representar contra o filho e ele foi liberado.