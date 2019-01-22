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Interlagos

Filha leva quatro tiros na frente da mãe em Linhares

Ambas estavam em uma praça municipal quando autor realizou os disparos

Publicado em 

22 jan 2019 às 18:17

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 18:17

Giroflex em carro de polícia Crédito: Pixabay
Uma jovem de 19 anos levou quatro tiros enquanto estava com a mãe em uma praça municipal de Linhares, no Norte do Estado, no início da manhã dessa segunda-feira (21). A tentativa de homicídio aconteceu na praça do bairro Interlagos e deixou a vítima ferida em quatro regiões do corpo: peito, mão esquerda e pernas direita e esquerda.
Identificada apenas como Beatriz, a jovem foi socorrida pela população e levada para o Hospital Geral de Linhares, no qual a mãe relatou o ocorrido à Polícia Militar. Na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, local do crime, ninguém soube informar quem teria sido o autor dos disparos, efetuados por volta das 6h35 da manhã.
> Casal é rendido na porta de casa em Vila Velha ao voltar da lua de mel
De acordo com nota da Polícia Civil, nenhum suspeito havia sido detido até o início da tarde desta terça-feira (22), e outras informações não poderiam ser passadas para não atrapalhar o andamento das investigações. O caso seguirá sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181) ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo das informações e o anonimato do denunciante são garantidos.

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