Filha leva quatro tiros na frente da mãe em Linhares

Giroflex em carro de polícia Crédito: Pixabay

Uma jovem de 19 anos levou quatro tiros enquanto estava com a mãe em uma praça municipal de Linhares, no Norte do Estado, no início da manhã dessa segunda-feira (21). A tentativa de homicídio aconteceu na praça do bairro Interlagos e deixou a vítima ferida em quatro regiões do corpo: peito, mão esquerda e pernas direita e esquerda.

Identificada apenas como Beatriz, a jovem foi socorrida pela população e levada para o Hospital Geral de Linhares, no qual a mãe relatou o ocorrido à Polícia Militar. Na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, local do crime, ninguém soube informar quem teria sido o autor dos disparos, efetuados por volta das 6h35 da manhã.

De acordo com nota da Polícia Civil, nenhum suspeito havia sido detido até o início da tarde desta terça-feira (22), e outras informações não poderiam ser passadas para não atrapalhar o andamento das investigações. O caso seguirá sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.