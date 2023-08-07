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Violência doméstica

Filha fica ferida ao desarmar homem para defender a mãe na Serra

Jovem de 27 anos ficou com uma lesão em um dos dedos da mão esquerda ao retirar faca da mão do companheiro da mãe dela e impedir que a mulher fosse golpeada com o objeto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2023 às 12:01

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 12:01

Viatura da Polícia Militar
Homem apresentou resistência, mas foi preso pela PM Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher de 58 anos, vítima de violência doméstica, contou com a ajuda da filha no momento em que estava sob ameaças do companheiro, Leandro da Silva Oliveira, de 34 anos, que teria a empurrado na cama e estava com uma faca em mãos. O caso aconteceu na noite de domingo (6), no bairro Divinópolis, na Serra, e foi a filha da vítima, de 27 anos, que impediu que a mãe fosse morta a facadas dentro de casa. Após a ocorrência, a jovem ficou com uma lesão em um dos dedos da mão esquerda. Os nomes de mãe e filha não serão informados por motivos de segurança.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de Lei Maria da Penha. No local, a vítima informou que havia sido agredida e que teria sido empurrada na cama. Neste momento, a filha tentou proteger a mãe, colocando a mão na faca utilizada pelo homem para fazer as ameaças. A filha da vítima conseguiu pegar a faca, no momento em que Leandro teria colocado a faca no pescoço da companheira, e correr com a mãe para fora da residência, momento em que ligaram para a polícia. Conforme boletim de ocorrência da PM, o neto da vítima, uma criança de dois anos, filho da jovem de 27 anos, estava na casa e presenciou as agressões feitas pelo homem à avó. 
Quando a PM chegou ao local, o suspeito estava alterado e gritava o tempo todo, afirmando que iria matar a mulher. Ele recebeu voz de prisão, mas apresentou resistência e precisou ser contido pelos policiais. O homem foi encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
Polícia Civil informou que Leandro da Silva Oliveira foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e por resistência à prisão. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que monitora o sistema prisional capixaba, informou que Leandro registra entradas e saídas da prisão desde janeiro de 2013 pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violência contra mulher. Ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em setembro de 2017.

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