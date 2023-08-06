Homem agride a ex em bar e é morto a tiros por traficantes em Cariacica

Rafael Arruda dos Santos, de 27 anos, foi morto a tiros no bairro Nova Rosa da Penha II

Testemunhas relataram à polícia que Rafael teria puxado o cabelo da ex-companheira, que estava usando muletas, e jogado uma cadeira nela. Os populares contaram ainda que traficantes da região viram a situação, não gostaram e mataram Rafael a tiros no meio da rua.