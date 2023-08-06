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Nova Rosa da Penha II

Homem agride a ex em bar e é morto a tiros por traficantes em Cariacica

Testemunhas relataram à polícia que Rafael teria puxado o cabelo da mulher, que estava usando muletas, e jogado uma cadeira nela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2023 às 13:36

Publicado em 06 de Agosto de 2023 às 13:36

Rafael Arruda dos Santos, de 27 anos, foi morto a tiros no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na noite deste sábado, após uma confusão com a ex-companheira em um bar
Rafael Arruda dos Santos, de 27 anos, foi morto a tiros no bairro Nova Rosa da Penha II Crédito: Arquivo pessoal
Um homem identificado como Rafael Arruda dos Santos, de 27 anos, foi morto a tiros no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na noite de sábado (5), após uma confusão com a ex-companheira em um bar. 
Testemunhas relataram à polícia que Rafael teria puxado o cabelo da ex-companheira, que estava usando muletas, e jogado uma cadeira nela. Os populares contaram ainda que traficantes da região viram a situação, não gostaram e mataram Rafael a tiros no meio da rua.
A TV Gazeta apurou que até o início da tarde deste domingo (6) ninguém havia sido preso pelo crime. No local onde o assassinato ocorreu havia uma câmera de monitoramento da prefeitura, mas o equipamento foi arrancado. 
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para mais informações sobre o crime e as investigações, mas não houve retorno até a publicação.

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Cariacica Polícia Civil Violência Contra a Mulher
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