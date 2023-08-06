Homem é detido após agredir filho e ex-mulher em Vila Velha

Hospital Antônio Bezerra de Faria em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Um homem de 34 anos foi detido na tarde deste domingo (6), em Vila Velha, após agredir o filho, de 12 anos, e a ex-mulher. Segundo informações da Guarda Civil do município, os agentes chegaram até ele depois que o menino deu entrada UPA de Riviera da Barra com uma fratura no calcanhar.

A mulher, que ficou com hematomas no olho e cabeça, relatou aos agentes que o ex não aceita o término do relacionamento e que, durante as agressões a ela, a criança tentou defendê-la e acabou sendo atacada também.

O homem foi detido no Hospital Antonio Bezerra de Faria, onde estava acompanhando a mãe dele, internada no local. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Agora, também deve responder nos termos da Lei Maria da Penha.

Ele foi levado para a Delegacia da Mulher, e a criança foi encaminhada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba).