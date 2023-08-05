Detento do semiaberto é morto quando voltava para prisão em Vila Velha

Um detento identificado como João Carlos do Nascimento Rosa Júnior, de 37 anos, foi morto na noite dessa sexta-feira (04), na Glória, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ele era do regime semiaberto e voltava para a cadeia a pé quando levou vários tiros.
O fato aconteceu por volta das 19h30, na rua Mestre Gomes, que dá acesso à Casa de Custódia de Vila Velha. Conforme apurado pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que esteve no local, a motivação do crime ainda é desconhecida.
Procurada, a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) informou que o interno exercia trabalho externo em empresa conveniada. Ele estava preso desde fevereiro de 2011 por tráfico de drogas e roubo.
A Polícia Civil destacou ainda que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.