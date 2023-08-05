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Na Glória

Detento do semiaberto é morto quando voltava para prisão em Vila Velha

José Carlos do Nascimento Rosa Junior, de 37 anos, já estava próximo ao presídio quando foi baleado. A motivação do crime ainda é desconhecida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2023 às 10:15

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 10:15

José Carlos do Nascimento Rosa Junior, de 37 anos, foi morto a tiros
Vítima foi morta a tiros por volta das 19h30 Crédito: Reprodução
Um detento identificado como João Carlos do Nascimento Rosa Júnior, de 37 anos, foi morto na noite dessa sexta-feira (04), na Glória, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ele era do regime semiaberto e voltava para a cadeia a pé quando levou vários tiros. 
O fato aconteceu por volta das 19h30, na rua Mestre Gomes, que dá acesso à Casa de Custódia de Vila Velha. Conforme apurado pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que esteve no local, a motivação do crime ainda é desconhecida. 
Procurada, a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) informou que o interno exercia trabalho externo em empresa conveniada. Ele estava preso desde fevereiro de 2011 por tráfico de drogas e roubo.
Polícia Civil destacou ainda que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 

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