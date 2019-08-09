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Por anos

Filha de pedreiro assassinado na Serra afirma ter sido abusada pelo pai

Em uma rede social, a mulher postou, na noite de quinta-feira (8), que também foi vítima de abuso sexual do pai

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 08:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 08:35
Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado a caminho do trabalho Crédito: Isaac Ribeiro
As investigações sobre a morte do pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, 43, na última terça-feira (6), em Novo Horizonte, na Serra, teve uma reviravolta nesta quinta-feira (08).
>Preso por matar pedreiro diz que teve filha estuprada por ele na Serra
Após o autor do crime confessar à polícia que cometeu o crime porque a filha dele teria sido estuprada pelo homem morto, a filha do pedreiro escreveu, na noite de desta quinta, em uma rede social, que já foi abusada pelo pai. 
>Morte de pedreiro na Serra: madrasta fala como enteada narrou abusos
De acordo com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a filha postou que as agressões teriam durado anos.
Filha de pedreiro assassinado na Serra afirma ter sido abusada pelo pai
Ela contou que os abusos aconteceram dos 3 anos de idade até os 10 anos. Por conta da repercussão, a filha deletou a página dela na rede social. Procurada pela reportagem, não quis falar sobre o caso.
FILHA NÃO ACREDITAVA EM ROUBO
No dia do crime, a estudante Luana dos Santos Bandeira, 23 anos, disse que não acreditava na hipótese de roubo como a causa da morte do pai. Reveja a reportagem
Por que atiraram na cabeça dele e no coração? Não tem lógica isso.
Luana dos Santos Bandeira, filha
A filha do pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, não acreditava que o pai tinha sido morto por causa de um assalto em Novo Horizonte, na Serra. Após chegar ao local do crime, na manhã da última terça-feira (06), a estudante Luana dos Santos Bandeira, 23 anos, conversou com a imprensa. 
Luana dos Santos Bandeira, 23 anos, filha do pedreiro morto na Serra Crédito: Isaac Ribeiro
"Não sei o que pode ter acontecido, mas não acredito em assalto para roubarem dois celulares simples: um sem chip e outro que mal ele conseguia falar. Ele ia reagir por quê?". 
Assaltar o quê? Nada. Meu pai ia reagir por causa de nada? Duvido muito. Por que atiraram nele sem ele ter reagido? São muitas perguntas sem repostas. Eu quero justiça.
Luana dos Santos Bandeira, filha
O CRIME
Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado a caminho do trabalho Crédito: Isaac Ribeiro
O pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado a caminho do trabalho na manhã da última terça-feira (06), na Rua Canário, em Novo Horizonte, na Serra. Ele foi morto a poucos metros de casa.
Inicialmente, a polícia acreditava que o crime fosse um latrocínio, roubo seguido de morte. Um bandido chegou de moto e levou uma mochila da vítima com dois celulares. O homem deixa dois filhos.
Com informações de Isaac Ribeiro

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