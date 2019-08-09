Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado a caminho do trabalho Crédito: Isaac Ribeiro

Aloísio da Silva Bandeira, 43, na última terça-feira (6), em Novo Horizonte, na As investigações sobre a morte do pedreiro, 43, na última terça-feira (6), em Novo Horizonte, na Serra , teve uma reviravolta nesta quinta-feira (08).

Após o autor do crime confessar à polícia que cometeu o crime porque a filha dele teria sido estuprada pelo homem morto, a filha do pedreiro escreveu, na noite de desta quinta, em uma rede social, que já foi abusada pelo pai.

De acordo com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a filha postou que as agressões teriam durado anos.

Your browser does not support the audio element. Filha de pedreiro assassinado na Serra afirma ter sido abusada pelo pai

Ela contou que os abusos aconteceram dos 3 anos de idade até os 10 anos. Por conta da repercussão, a filha deletou a página dela na rede social. Procurada pela reportagem, não quis falar sobre o caso.

FILHA NÃO ACREDITAVA EM ROUBO

No dia do crime, a estudante Luana dos Santos Bandeira, 23 anos, disse que não acreditava na hipótese de roubo como a causa da morte do pai. Reveja a reportagem

Por que atiraram na cabeça dele e no coração? Não tem lógica isso. Luana dos Santos Bandeira, filha

A filha do pedreiro Aloísio da Silva Bandeira , de 43 anos, não acreditava que o pai tinha sido morto por causa de um assalto em Novo Horizonte, na Serra. Após chegar ao local do crime, na manhã da última terça-feira (06), a estudante Luana dos Santos Bandeira, 23 anos, conversou com a imprensa.

Luana dos Santos Bandeira, 23 anos, filha do pedreiro morto na Serra Crédito: Isaac Ribeiro

"Não sei o que pode ter acontecido, mas não acredito em assalto para roubarem dois celulares simples: um sem chip e outro que mal ele conseguia falar. Ele ia reagir por quê?".

Assaltar o quê? Nada. Meu pai ia reagir por causa de nada? Duvido muito. Por que atiraram nele sem ele ter reagido? São muitas perguntas sem repostas. Eu quero justiça. Luana dos Santos Bandeira, filha

O CRIME

Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado a caminho do trabalho Crédito: Isaac Ribeiro

O pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado a caminho do trabalho na manhã da última terça-feira (06), na Rua Canário, em Novo Horizonte, na Serra. Ele foi morto a poucos metros de casa.

Inicialmente, a polícia acreditava que o crime fosse um latrocínio, roubo seguido de morte. Um bandido chegou de moto e levou uma mochila da vítima com dois celulares. O homem deixa dois filhos.