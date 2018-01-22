Filha de homem morto por motorista bêbado na Serra está em estado grave

O acidente aconteceu na Avenida Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Divulgação / PM

filha do motorista morto em um acidente provocado por um condutor embriagado, na Serra, na noite deste domingo (21), está internada em estado grave na UTI do Hospital Jayme Santos Neves. Nauane Nascimento Ferreira da Silva teve uma parada cardiorrespiratória no local da batida na Avenida Audifax Barcelos, em Jacaraípe. Após o atendimento, os batimentos cardíacos dela voltaram. A adolescente passou por uma cirurgia e está entubada. Uma adolescente de 14 anos,na noite deste domingo (21), está internada em estado grave na UTI do Hospital Jayme Santos Neves. Nauane Nascimento Ferreira da Silva teve uma parada cardiorrespiratória no local da batida na Avenida Audifax Barcelos, em Jacaraípe. Após o atendimento, os batimentos cardíacos dela voltaram. A adolescente passou por uma cirurgia e está entubada.

A madrasta de Nauane, identificada como Luciene Ferreira, de 48 anos, que também estava no veículo de passeio, passou por uma cirurgia e segue internada. Outra mulher, de 32 anos, recebeu alta durante a madrugada e seguiu direto ao Hospital Infantil de Vitória, para acompanhar dois filhos dela que estavam na caminhonete.

Um rapaz de 26 anos chegou a ser internado, e esperava a avaliação de um cirurgião, mas foi embora da unidade antes de receber alta, de acordo com funcionárias. O motorista que causou a colisão foi atendido no hospital, ficou sob escolta, e depois levado para Delegacia Regional da Serra.

Segundo Paulo Ferreira da Silva, que é irmão do motorista Wileçon Ferreira da Silva, morto na batida, a família tem um lava jato no bairro Tubarão, na Serra. Wileçon trabalhou o dia todo no local e voltava para casa. Ele morava em Costa Dourada, também no município.

Paulo informou que, ao todo, cinco pessoas estavam no veículo de passeio. O irmão dele, a esposa, a filha, o enteado, de 10 anos, que está internado no Hospital Infantil, em Bento Ferreira, além de um funcionário do lava jato. Este último foi atendido e liberado.

O ACIDENTE

Um motorista alcoolizado causou um acidente que resultou em uma morte de um outro condutor na noite deste domingo (21), por volta de 21 horas, na avenida Audifax Barcelos, em Jacaraípe, na Serra. Neucimar Perez foi autuado por embriaguez ao volante, uma vez que o teste de bafômetro acusou 0.75 mg/l de álcool. O limite para crime de embriaguez é 0,34 mg/l.

Segundo a Polícia Militar, Neucimar dirigia uma caminhonete S10 com mais nove pessoas no veículo, sendo que seis crianças estavam em cima da carroceria. O condutor invadiu a contramão ao fazer uma ultrapassagem, batendo de frente com um Corsa, que tinha quatro pessoas, ainda de acordo com a PM.