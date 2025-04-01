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Atropelou 3 pessoas

Fiança de R$ 60 mil para influencer presa em Vila Velha deixar cadeia

Justiça determinou quantia para Sara Gabriela Ratunde Santos, de 25 anos, presa após atropelar mulher e duas crianças, ser liberada; defesa diz que é fiança "desproporcional e arbitrária"

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 14:02

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

01 abr 2025 às 14:02
Sara Gabriela Ratunde Santos, presa após acidente em Divino Espírito Santo, Vila Velha
Sara Gabriela Ratunde Santos, presa após acidente em Divino Espírito Santo, Vila Velha Crédito: Instagram @sagabss01
A Justiça determinou fiança de R$ 60 mil para que a influenciadora Sara Gabriela Ratunde Santos, de 25 anos, presa após atropelar duas crianças, de cinco e dois anos, e uma mulher no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, seja liberada para responder ao processo em liberdade. A jovem está no Centro de Triagem de Viana (CTV) desde domingo (30), e passou por audiência de custódia nesta terça-feira (1º).   
Procurado por A Gazeta, o advogado Matheus Simões Segantine, constituído para representar a defesa da influencer, enviou nota ao ser questionado se a Justiça já havia recolhido a fiança e se Sara já teria deixado o presídio.
"Não, e nem irá recolher. A fiança é desproporcional e arbitrária! A regra é a liberdade, e se cabe liberdade com fiança, cabe sem fiança. A fiança é meramente vinculativa ao processo e a custodiada não pode ter sua liberdade cerceada em razão de sua hipossuficiência, estamos falando de uma criança e não de um criminoso contumaz! É uma clara desproporcionalidade a decisão que será guerreada e com plena certeza revertida", informou o advogado.
Além de pagar a fiança, Sara ainda precisaria cumprir algumas regrar definidas durante a audiência para ficar em liberdade durante o processo. Entre elas estão: não manter contato com as vítimas e manter distância mínima de 500 metros delas.
Fiança de R$ 60 mil para influencer presa em Vila Velha deixar cadeia
Sobre o acidente
A mãe de uma das vítimas contou à reportagem da TV Gazeta ter ficado triste por como Sara agiu no local do atropelamento. "Tranquila, fazendo caras e bocas, arrumando o cabelo e  a minha filha fala assim comigo, que me deixou muito triste, que ela (Sara) disse bem assim 'não vai dar nada porque eu tenho dinheiro'. Ela falou isso com a minha filha", desabafou. 
O boletim de ocorrência da Polícia Militar detalha que Sara dirigia um Hyundai Creta quando bateu em uma motocicleta. Após a colisão, ela perdeu o controle e subiu em uma calçada, atingindo três pessoas que estavam no parquinho do bairro. As vítimas são uma mulher de 20 anos e duas meninas.

O que disse a motorista

Ainda conforme o boletim de ocorrência, os policiais disseram que sentiram cheiro de maconha vindo do carro de Sara. Eles perguntaram a ela, e a influenciadora admitiu que tinha feito uso de maconha momentos antes de dirigir. No carro havia uma bucha da droga. A jovem foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ela se recusou a fazer exames clínicos para detecção de substâncias psicoativas.
Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, Sara não tinha carteira de habilitação. O condutor da motocicleta envolvida no acidente também fez teste do bafômetro e deu negativo. A jovem foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuada em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, duas vezes; por dano ao patrimônio e por injúria. 

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