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Acidente

Influencer sem CNH é presa após atropelar mulher e crianças em Vila Velha

Sara Gabriela Ratunde Santos foi autuada por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, dano ao patrimônio e injúria; caso aconteceu no bairro Divino Espírito Santo

Publicado em 31 de Março de 2025 às 10:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2025 às 10:49
Sara Gabriela Ratunde Santos, presa após acidente em Divino Espírito Santo, Vila Velha
Sara Gabriela Ratunde Santos, presa após acidente em Divino Espírito Santo, Vila Velha Crédito: Instagram @sagabss01
Uma influenciadora digital de 25 anos foi presa após se envolver em um acidente, invadir uma praça com o carro e atropelar três pessoas, entre elas duas crianças. Segundo a Polícia Militar, Sara Gabriela Ratunde Santos não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e admitiu ter fumado maconha antes de dirigir. O caso aconteceu na tarde do último domingo (30), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.
O boletim de ocorrência da Polícia Militar detalha que Sara dirigia um Hyundai Creta quando bateu em uma motocicleta. Após a colisão, ela perdeu o controle e subiu em uma calçada, atingindo três pessoas que estavam no parquinho do bairro. As vítimas são uma mulher de 20 anos e duas meninas de cinco e dois anos.
Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foram acionadas e prestaram socorro às vítimas. A criança de cinco anos precisou ser levada ao hospital.

O que disse a motorista

Ainda conforme o boletim de ocorrência, os policiais disseram que sentiram cheiro de maconha vindo do carro de Sara. Eles perguntaram a ela, e a influenciadora admitiu que tinha feito uso de maconha momentos antes de dirigir. No carro havia uma bucha da droga. A jovem foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ela se recusou a fazer exames clínicos para detecção de substâncias psicoativas. 
Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, Sara não tinha carteira de habilitação. O condutor da motocicleta envolvida no acidente também fez teste do bafômetro e deu negativo. A jovem foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuada em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, duas vezes; por dano ao patrimônio e por injúria. Ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Na manhã desta segunda-feira (31), ela foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. Confira:
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa da influenciadora Sara Gabriela Ratunde Santos para se manifestar sobre o ocorrido, e disponibiliza este espaço para um posicionamento.

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