Diarista é presa após furtar joias em apartamento de luxo na Praia de Itaparica

Orla da Praia de Itaparica, região onde o furto aconteceu Crédito: Ricardo Medeiros

Uma diarista de 64 anos foi detida suspeita de furtar joias e objetos pessoais do apartamento onde estava trabalhando, em um prédio de luxo na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha . Segundo a Polícia Militar , Marisete Maria do Nascimento Macêdo estava com itens pessoais das vítimas na bolsa. Além disso, os policiais foram até a casa dela, em Cariacica , e encontraram parte dos cordões e pulseiras levados. O prejuízo foi de mais de R$ 40 mil.

A repórter Vívia Lima, da TV Gazeta, conversou com o dono do apartamento, que é advogado. Ele comentou que a diarista trabalhava no local havia pouco tempo, menos de um mês. Ele e a esposa, uma empresária, começaram a sentir falta de algumas joias, como uma aliança deixada em cima de um móvel que, de repente, sumiu. Na última segunda-feira (31), desconfiaram da idosa e chamaram a Polícia Militar.

Os agentes foram até o prédio. Segundo o boletim de ocorrência, os militares questionaram a diarista e encontraram pertences da empresária na bolsa de Marisete, como peças de roupa, cabide, produtos de higiene pessoal e até uma peça de queijo. Em seguida, os policiais foram até a casa da idosa, no bairro Planeta, em Cariacica.

Joias na casa

Já em Cariacica, os policiais encontraram as joias guardadas. Eram pulseiras, cordões de ouro e também um anel. O material foi recolhido e levado para a delegacia. Segundo o boletim de ocorrência, os donos do apartamento na Praia de Itaparica reconheceram que a maioria das peças eram deles.

Já na Delegacia Regional de Vila Velha, para onde a diarista foi levada, ela começou a passar mal e ter convulsões. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) precisou ser acionado e Marisete foi encaminhada ao hospital, sob escolta. Procurada, a Polícia Civil disse que a idosa foi autuada em flagrante por furto qualificado e conduzida para o Centro de Triagem de Viana (CTV).