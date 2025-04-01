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Em Vila Velha

Diarista é presa após furtar joias em apartamento de luxo na Praia de Itaparica

Mulher de 64 anos estava com itens pessoais da dona da casa na bolsa; além disso, policiais encontraram peças de valor na casa da idosa

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 10:27

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

01 abr 2025 às 10:27
Praia de Itaparica
Orla da Praia de Itaparica, região onde o furto aconteceu Crédito: Ricardo Medeiros
Uma diarista de 64 anos foi detida suspeita de furtar joias e objetos pessoais do apartamento onde estava trabalhando, em um prédio de luxo na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, Marisete Maria do Nascimento Macêdo estava com itens pessoais das vítimas na bolsa. Além disso, os policiais foram até a casa dela, em Cariacica, e encontraram parte dos cordões e pulseiras levados. O prejuízo foi de mais de R$ 40 mil. 
A repórter Vívia Lima, da TV Gazeta, conversou com o dono do apartamento, que é advogado. Ele comentou que a diarista trabalhava no local havia pouco tempo, menos de um mês. Ele e a esposa, uma empresária, começaram a sentir falta de algumas joias, como uma aliança deixada em cima de um móvel que, de repente, sumiu. Na última segunda-feira (31), desconfiaram da idosa e chamaram a Polícia Militar.
Os agentes foram até o prédio. Segundo o boletim de ocorrência, os militares questionaram a diarista e encontraram pertences da empresária na bolsa de Marisete, como peças de roupa, cabide, produtos de higiene pessoal e até uma peça de queijo. Em seguida, os policiais foram até a casa da idosa, no bairro Planeta, em Cariacica. 

Joias na casa

Já em Cariacica, os policiais encontraram as joias guardadas. Eram pulseiras, cordões de ouro e também um anel. O material foi recolhido e levado para a delegacia. Segundo o boletim de ocorrência, os donos do apartamento na Praia de Itaparica reconheceram que a maioria das peças eram deles. 
Já na Delegacia Regional de Vila Velha, para onde a diarista foi levada, ela começou a passar mal e ter convulsões. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) precisou ser acionado e Marisete foi encaminhada ao hospital, sob escolta. Procurada, a Polícia Civil disse que a idosa foi autuada em flagrante por furto qualificado e conduzida para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Em nota, a defesa de Marisete informou que "se reserva do direito de se manifestar somente em juízo, tendo em vista que em sede policial não foi possível a oitiva de sua cliente devido ao seu estado de saúde. Sendo assim, os fatos serão esclarecidos no curso da instrução processual".

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