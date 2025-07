Retiro do Congo

Festa de criança termina com discussão e jovem assassinado a facadas em Vila Velha

A vítima, identificada como Pablo Lopes, comemorava o aniversário do sobrinho quando foi atacado pelo parente de uma outra criança, cuja família estava hospedada no mesmo local; o suspeito fugiu após a confirmação da morte

Publicado em 27 de julho de 2025 às 11:26

Pablo Lopes chegou a ser socorrido pela família após ser esfaqueado, mas não sobreviveu; suspeito fugiu antes da chegada da Polícia MIlitar Crédito: Acervo familiar/Wilson Rodrigues

Um jovem de 21 anos, identificado como Pablo Lopes, foi assassinado a facadas enquanto comemorava o aniversário de sete anos do sobrinho, na noite de sábado (26), no bairro Retiro do Congo, em Vila Velha.

A festa acontecia no Clube da Associação dos Servidores da Justiça Federal do Espírito Santo (ASSEJUFES) — que pode ser alugado para eventos e hospedagens—, quando crianças que participavam do aniversário e estavam no playground se envolveram em uma confusão com crianças de outra família hospedada no local.

Conforme apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que esteve no clube, um familiar da família hospedada iniciou uma discussão com Pablo e depois se afastou, mas voltou com uma faca, que utilizou para golpeá-lo.

O rapaz, que trabalhava na empresa de estamparia da família, chegou a ser socorrido pelos próprios parentes e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, em Vila Velha, mas morreu no caminho até lá. Quando a confirmação da morte chegou ao local da festa, o suspeito do crime fugiu, danificando o portão da associação no processo.

>

Em nota, a ASSEJUFES informou que, tão logo foi comunicada da situação nas dependências do clube, acionou a Polícia Militar, solicitando o envio de viaturas ao local.

“Após a confirmação (da morte ser verificada na UPA), nos dirigimos à Sede Social da ASSEJUFES. Lá, prestamos solidariedade à família da vítima, conversamos com hóspedes para compreender melhor os fatos e nos colocamos à disposição da Polícia Civil, que compareceu ao local para dar início à apuração e identificação do responsável”, informou o presidente da associação, Thiagus Coelho Freitas.>

A Polícia Militar confirmou o crime, tendo sido informada, ao comparecer à UPA para onde a vítima havia sido socorrida, que Pablo foi esfaqueado após uma briga generalizada por causa de um desentendimento entre crianças que estavam brincando em um parquinho infantil.

Também por meio de nota, a Polícia Civil esclareceu que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento, nenhum suspeito foi detido.

“O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.”>

Ainda segundo a corporação, informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. “As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.”>

