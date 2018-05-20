Feirante morre atropelado ao prestar socorro a motociclista na BR 101

Um feirante de 64 anos morreu e a mulher dele, também feirante, ficou ferida durante um acidente que envolveu o carro das duas vítimas e mais duas motos, em São Mateus, na tarde de sábado (19).
De acordo com inspetores da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), de São Mateus, o acidente aconteceu por volta das 16 horas, no quilômetro 80 da BR 101, quando o casal de feirantes seguia no sentido Linhares-São Mateus.
Ao passaram pelo quilômetro 80, eles foram surpreendidos por um motociclista que bateu na traseira do veículo deles, um Gol que tinha um reboque com os produtos comercializados pelo casal de feirantes.
Assim que o motociclista bateu no reboque, ele caiu no chão e o casal parou para prestar socorro. Enquanto socorriam o rapaz caído, outro motociclista veio logo atrás e não conseguiu frear, atropelando os três. O feirante morreu na hora, a mulher dele e os dois motociclistas ficaram feridos.
Populares na região pediram socorro e as vítimas foram levadas para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares. Elas continuam internadas. O feirante foi identificado como Sebastião de Freitas Silva.
Com informações de Elis Carvalho