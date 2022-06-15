Faxineira esfaqueada pelo ex no ES alerta mulheres: "Fiquem atentas"

"Ele só demonstrou ser agressivo cinco meses depois [do início]. Agressivo nas palavras, no jeito de tratar. Eu vi que mudou. Tudo isso aí eu percebi" X. - Faxineira esfaqueada

A faca chegou a perfurar o estômago da faxineira e os médicos não sabem dizer como ela conseguiu sobreviver. "Fiquei na UTI por duas semanas. Pelo jeito que eu cheguei, eles acharam que eu não sairia dali com vida, porque eu perdi muito sangue", lembra.

A faxineira de 36 anos, que não quis ser identificada na entrevista, precisou mudar o local de moradia por segurança.

Mulher levou mais de 20 facadas quando saía da igreja em Viana Crédito: Fabrício Christ

"Fiquem atentas aos sinais de tentar aumentar a voz, mexer no seu celular, ciúme excessivo. Tudo isso são sinais" X. - Faxineira esfaqueada

Na ocasião do crime, a população ficou enfurecida e agrediu o ex-companheiro da faxineira, um homem de 47 anos. Ele foi socorrido por policiais militares e levado para a Delegacia do Plantão da Mulher, onde foi autuado por tentativa de feminicídio.