Faxineira esfaqueada pelo ex no ES alerta mulheres: "Fiquem atentas"

Há quase um mês, no dia 22 de maio, a vida de uma faxineira de Viana mudou completamente. Ela foi esfaqueada com 21 golpes pelo ex-companheiro no meio da rua quando saía da igreja, no bairro Vale do Sol. Em entrevista à repórter Any Cometti, da TV Gazeta, a vítima relatou o início carinhoso de um relacionamento que acabou em violência após dez meses, e alertou as mulheres que vivem relacionamentos abusivos.
"Ele só demonstrou ser agressivo cinco meses depois [do início]. Agressivo nas palavras, no jeito de tratar. Eu vi que mudou. Tudo isso aí eu percebi"
A faca chegou a perfurar o estômago da faxineira e os médicos não sabem dizer como ela conseguiu sobreviver. "Fiquei na UTI por duas semanas. Pelo jeito que eu cheguei, eles acharam que eu não sairia dali com vida, porque eu perdi muito sangue", lembra.
A faxineira de 36 anos, que não quis ser identificada na entrevista, precisou mudar o local de moradia por segurança.
"Fiquem atentas aos sinais de tentar aumentar a voz, mexer no seu celular, ciúme excessivo. Tudo isso são sinais"
Na ocasião do crime, a população ficou enfurecida e agrediu o ex-companheiro da faxineira, um homem de 47 anos. Ele foi socorrido por policiais militares e levado para a Delegacia do Plantão da Mulher, onde foi autuado por tentativa de feminicídio.
Aos policiais, no dia do crime, o agressor contou que a ex-companheira havia registrado um boletim de ocorrência contra ele, alegando que teria sido agredida a pedradas.