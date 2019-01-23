Famílias são expulsas de casa pelo tráfico em Vila Velha

Sete famílias foram expulsas de suas casas por criminosos na localidade conhecida como Cidade de Deus, em Ataíde, Vila Velha. A ação é em represália a morte de um traficante, no início do mês.

Cidade de Deus é como é chamado o conjunto residencial Ewerton Montenegro Guimarães, localizado entre os bairros Ataíde, Nossa Senhora da Penha e Aribiri.

O local possui casas que eram de um programa governamental de habitação até 2010. Ao redor do conjunto residencial, muitas casas foram construídas aleatoriamente por pessoas que se instalaram no local.

Segundo informações de moradores, no dia 5 de janeiro, um sábado, um traficante que atuava no conjunto residencial, foi morto por criminosos da área invadida. Em represália, os demais comparsas do criminoso morto foram até a região dominada pelos rivais e expulsaram sete famílias, tomando móveis, eletrodomésticos, roupas e até um enxoval de bebê. Os objetos roubados foram distribuídos para outros moradores da região.

“Depois que um traficante morreu, cerca de 10 homens armados deram tiros no meu portão e na rua. Quando eu saí de casa, estavam invadindo residências de vizinhos, roubaram um carro meu e o da minha irmã. Estamos à merce deles”, contou um morador expulso à TV GAZETA, que não será identificado por segurança.

Moradores relatam medo após serem expulsos de bairros por traficantes no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

As famílias estão morando, provisoriamente, na casa de amigos e contando com ajuda de conhecidos para sobreviver. “Minha casa foi saqueada, levaram o portão da minha garagem, joias, roupas, sapatos e tudo o que a gente tinha, até a geladeira. O ar-condicionado foi arrancado do lugar. Deixaram minha casa limpa. Minha filha grávida foi colocada pra fora do bairro. Recentemente, até comidas nos faltou. O pastor nos levou pão e arroz para que pudéssemos fazer almoço”, lembrou uma outra ex-moradora, que mora com um parente com deficiência física.

Na casa dela, os bandidos levaram uma cadeira de rodas, uma cama e um colchão especial para deficiente. “Nem tomar banho direito ele consegue, um familiar está tendo que carregá-lo no colo para conseguir transportá-lo de um lugar para o outro”, disse entre lágrimas.

As famílias expulsas procuraram a Delegacia Regional de Vila Velha e a Delegacia de Santa Inês e registraram os crimes.

Por nota, a Polícia Civil informou que deu início às investigações para identificar se os suspeitos dos crimes integram o tráfico de drogas da região. Até o momento ninguém foi detido. Quem tiver informações pode informar pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

"Não somos bandidos, somos trabalhadores"

Uma das ex-moradoras da área que rodeia o conjunto residencial, que foi expulsa de casa, contou à TV GAZETA o desespero que ela e os demais moradores estão passando.

O que levaram da sua casa?

Minha casa foi saqueada quando chegaram para tentar matar meu irmão. Levaram som, máquina de lavar, meu irmão saiu só com a roupa do corpo. Levaram as janelas e as portas, derrubaram parte de paredes.

Como está sendo viver isso?

Estou desempregada e não tenho dinheiro pra comprar nada. Eu tenho idosos dentro de casa que precisam colocar a cabeça no travesseiro. Por que estão levando tudo e ninguém faz nada? Não sou traficante, sou trabalhadora e da igreja, nunca fiz nada de errado com ninguém. Não tenho culpa de nada.

Mais alguém da sua família foi expulso?

Levaram tudo da casa da minha filha, levaram roupas minhas, tanquinho, acabaram com as portas de aço da minha loja, levaram tudo. Não somos bandidos, somos trabalhadores. Trabalhei anos para conseguir as minhas coisas e agora não tenho mais nada. Onde estão nossos direito que os bandidos estão soltos e nós estamos presos?

PM REFORÇA POLICIAMENTO NA REGIÃO

Para levar maior tranquilidade à população da região de Cidade de Deus, em Ataíde, Vila Velha, a Polícia Militar garante que o policiamento da região foi reforçado. ”Estamos realocando os recursos disponíveis para reforçar o policiamento na região depois das denúncias de expulsão de famílias”, afirmou o subcomandante do 4ª Batalhão da PM, major Mario.